César Tralli chama atenção com atitude no aniversário de Ticiane Pinheiro: 'Sorte dela'

No dia de seu aniversário, Ticiane Pinheiro ganhou uma homenagem de César Tralli, que compartilhou o momento nas redes sociais

Dia de festa na casa de Ticiane Pinheiro! Nesta segunda-feira, 16, a apresentadora está completando mais um ano de vida e ganhou uma homenagem especial do marido, o jornalista César Tralli, encheu a casa de balões e compartilhou o momento nas redes sociais.

No vídeo compartilhado, ele exibiu o momento em que entrega um arranjo de balões em formato de coração para a esposa. Ao fundo, é possível notar que a a casa também foi decorada com balões rosas e vermelhos.

"Felicidades e que Deus te abençoe. Como dizia sua sogra, que te amava muito: que Deus te proteja e te abençoe, e que você continue assim, linda, linda, linda por fora e especialmente por dentro. Te amo muito e obrigado por existir", declarou ele ao parabenizar a esposa antes de sair para o trabalho.

Na legenda, o jornalista acrescentou: "O amor está no ar! E hoje é dia de celebrar! Parabéns para esta mulher e mãe que tanto me honra, me completa e me enche de felicidade. Te amo. Celebre muito seu dia, meu amor".

Nos comentários, os internautas se derreteram ao ver o momento. "Que fofo, Tici! O Tralli contigo e abençoando com tanto amor, você merece esse amor e carinho. Parabens", falou uma. "Vocês são ricos… e não estou falando de dinheiro!", opinou outra. "Ele é muito fofo! Sorte dela ter um homem assim!", disse uma terceira pessoa.

Comemoração antecipada de seu aniversário

No último sábado, 14, durante um jantar em Campos do Jordão, a famosa mostrou que celebrou a data de forma antecipada. Acompanhada de César Tralli, e a da filha caçula, Manuella Pinheiro Tralli, a loira apareceu curtindo a viagem e até soprando uma velhinha em um bolo. "Comemoração antecipada do meu niver com eles", contou sobre estar apenas com os dois nessa viagem. Veja como foi!

