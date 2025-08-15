Carolina Dieckmmann revela 'bolo' inusitado do aniversário do filho: 'Não come'

Filho caçula da atriz Carolina Dieckmmann, José comemorou a chegada dos 18 anos de vida com um 'bolo diferentão'; veja foto
A atriz Carolina Dieckmmann e o marido, Tiago Worcman, celebraram o aniversário do filho José Worcman em grande estilo! Herdeiro caçula da artista, o jovem completou 18 anos de vida na quinta-feira, 14.
Por meio das redes sociais, a intérprete de Leila no remake de ‘Vale Tudo’, da TV Globo, mostrou alguns registros de como a família comemorou a chegada da maioridade de José. Nas imagens, é possível notar que Carol, Tiago e o filho do casal estiveram em um restaurante para um jantar especial.
Logo após a refeição, o aniversariante do dia cantou o famoso 'parabéns para você', mas com um grande diferencial: o tradicional bolo foi substituído por uma fatia de manga, com direito a uma velinha. De acordo com Carolina Dieckmmann, José Worcman não consome açúcar e, por isso, escolheu a fruta.
"Bolo para quem não come açúcar é manga", brincou a atriz na legenda da foto, mostrando o herdeiro bastante sorridente. Mais cedo, a famosa publicou um vídeo com diversas fotos inéditas do menino, incluindo registros antigos e recentes, em homenagem aos 18 anos do caçula.
Vale lembrar que além de José Worcman, fruto de seu atual casamento com Tiago Worcman, Carolina Dieckmmann também é mãe de Davi Frota, de 26 anos, da antiga união com o ator Marcos Frota.
A apresentadora e atriz Regina Casé usou as redes sociais na manhã desta quinta-feira, 14, para compartilhar uma mensagem especial para o afilhado, José Worcman, que é filho da atriz Carolina Dieckmmann com o empresário Tiago Worcman, e está completando 18 anos; confira a homenagem!
Sucesso como Leila em Vale Tudo (Globo), Carolina Dieckmmann (46) surpreendeu os fãs ao mudar seu nome artístico. Em meados de junho, a atriz adicionou mais um "M" em seu sobrenome e, à época, explicou que a decisão aconteceu após receber a orientação de um numerologista.
Para entender melhor o significado da mudança no nome artístico, a CARAS Brasil entrevistou a numeróloga e astróloga Vanessa Alvaiz. A especialista explica que, com apenas uma letra "M" no sobrenome, a atriz conseguia o número 3, que é associado à comunicação, expressão, criatividade e alegria. No entanto, com a mudança para Carolina Dieckmmann, o número 7 é alcançado; confira mais detalhes!
Leia também: Carolina Dieckmmann revela como lida com o luto após morte de Preta Gil: 'Eu entendi'
