Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  2. Carolina Dieckmmann revela 'bolo' inusitado do aniversário do filho: 'Não come'
Datas Especiais / Aniversário

Carolina Dieckmmann revela 'bolo' inusitado do aniversário do filho: 'Não come'

Filho caçula da atriz Carolina Dieckmmann, José comemorou a chegada dos 18 anos de vida com um 'bolo diferentão'; veja foto

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 15/08/2025, às 07h56

Carolina Dieckmmann e o filho caçula, José
Carolina Dieckmmann e o filho caçula, José - Foto: Reprodução / Instagram

A atriz Carolina Dieckmmann e o marido, Tiago Worcman, celebraram o aniversário do filho José Worcman em grande estilo! Herdeiro caçula da artista, o jovem completou 18 anos de vida na quinta-feira, 14.

Por meio das redes sociais, a intérprete de Leila no remake de ‘Vale Tudo’, da TV Globo, mostrou alguns registros de como a família comemorou a chegada da maioridade de José. Nas imagens, é possível notar que Carol, Tiago e o filho do casal estiveram em um restaurante para um jantar especial.

Logo após a refeição, o aniversariante do dia cantou o famoso 'parabéns para você', mas com um grande diferencial: o tradicional bolo foi substituído por uma fatia de manga, com direito a uma velinha. De acordo com Carolina Dieckmmann, José Worcman não consome açúcar e, por isso, escolheu a fruta.

"Bolo para quem não come açúcar é manga", brincou a atriz na legenda da foto, mostrando o herdeiro bastante sorridente. Mais cedo, a famosa publicou um vídeo com diversas fotos inéditas do menino, incluindo registros antigos e recentes, em homenagem aos 18 anos do caçula.

Vale lembrar que além de José Worcman, fruto de seu atual casamento com Tiago Worcman, Carolina Dieckmmann também é mãe de Davi Frota, de 26 anos, da antiga união com o ator Marcos Frota.

Filho de Carolina Dieckmmann completou 18 anos - Reprodução/Instagram
Filho de Carolina Dieckmmann completou 18 anos - Reprodução/Instagram
Carolina Dieckmmann com o marido e o filho caçula - Reprodução/Instagram
Carolina Dieckmmann com o marido e o filho caçula - Reprodução/Instagram

Filho de Carolina Dieckmmann ganha declaração da madrinha, Regina Casé

A apresentadora e atriz Regina Casé usou as redes sociais na manhã desta quinta-feira, 14, para compartilhar uma mensagem especial para o afilhado, José Worcman, que é filho da atriz Carolina Dieckmmann com o empresário Tiago Worcman, e está completando 18 anos; confira a homenagem!

Numeróloga explica significado de mudança no nome de Carolina Dieckmmann

Sucesso como Leila em Vale Tudo (Globo), Carolina Dieckmmann (46) surpreendeu os fãs ao mudar seu nome artístico. Em meados de junho, a atriz adicionou mais um "M" em seu sobrenome e, à época, explicou que a decisão aconteceu após receber a orientação de um numerologista.

Para entender melhor o significado da mudança no nome artístico, a CARAS Brasil entrevistou a numeróloga e astróloga Vanessa Alvaiz. A especialista explica que, com apenas uma letra "M" no sobrenome, a atriz conseguia o número 3, que é associado à comunicação, expressão, criatividade e alegria. No entanto, com a mudança para Carolina Dieckmmann, o número 7 é alcançado; confira mais detalhes!

Leia também: Carolina Dieckmmann revela como lida com o luto após morte de Preta Gil: 'Eu entendi'

