Carolina Dieckmmann mostra presente que recebeu de Preta Gil: 'Feito por ela'

No aniversário de Preta Gil, dia em que ela completaria 51 anos, Carolina Dieckmmann mostra carta que recebeu da cantora; veja

A atriz Carolina Dieckmmann fez uma homenagem de aniversário para Preta Gil nesta sexta-feira, 8 de agosto, dia em que a cantora, falecida no dia 20 de julho, completaria 51 anos. Usando uma carta que recebeu da amiga, a loira se declarou.

A intérprete de Leila de Vale Tudo, novela das nove da Globo, usou um vídeo que ganhou em seu aniversário em 2023 para se declarar para a herdeira de Gilberto Gil.

"Hoje é aniversário dela. Esse vídeo, e a carta que tá nele, foi feito por ela pro meu aniversário em 2023... Tenho gostado de postar aqui as coisas q ela escolheu fazer porque com certeza são as que ela gostava; e acho que tenho respeitado isso nesse lugar de usar a minha voz, pra amplificar a dela. Ser um reflexo do AMOR dela: é esse o sentido", escreveu a loira.



"Vivo esse amor há 25 anos e seguirei vivendo. No mais, minhas lágrimas têm gosto de afeto e são doces. Muito. Minha irmã querida, que você receba aonde estiver mais uma onda de tudo que você plantou aqui. E que isso chegue aí em LUZ...", falou a atriz.

E continuou sua carta para a eterna amiga: "Eu sei não há nada nesse mundo mais poderoso e lindo do que esse amor. E é exatamente ele, que ainda vai nos levar além... Será nosso lugar de encontro,

pra sempre. PS1: já to com muita saudade. PS2: vou colocar nos stories o print da carta pra quem quiser ler... PS3: sempre que eu cantar, será pra você!".

Veja a carta de Preta Gil para Carolina Dieckmmann:

Carolina Dieckmmann mostra carta que recebeu de Preta Gil - Foto: Reprodução/Instagram

Carolina Dieckmmann mostra uma de suas últimas fotos com Preta Gil

A atriz Carolina Dieckmmann acompanhou Preta Gil nos últimos dias de vida da cantora. Mesmo em meio à gravações de Vale Tudo, novela das nove, a loira foi para Nova York, nos EUA, ver a amiga, que estava tentando um tratamento experimental por lá.

No domingo, 20, após o anúncio da morte da filha de Gilberto Gil, a intérprete de Leila postou algumas fotos ao lado da amiga, mostrando como ficaram nos últimos dias antes dela partir. Depois disso, em seus stories, Carolina Dieckmmann publicou mais um clique com a cantora. Veja mais aqui!

