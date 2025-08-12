Carolina Dieckmmann celebra aniversário dos irmãos gêmeos com fotos raras

A atriz Carolina Dieckmmann usou as redes sociais nesta terça-feira, 12, para comemorar o aniversário de 45 anos de seus irmãos gêmeos

A atriz Carolina Dieckmmann usou as redes sociais nesta terça-feira, 12, para comemorar o aniversário de 45 anos de seus irmãos gêmeos, Edgar e Frederico. Para marcar a data, ela compartilhou uma foto antiga, em que os três aparecem juntos ainda crianças.

"Viva Fred e Gagau, meus irmãos gêmeos que tiraram minha caçulice, mas trouxeram em troca muitas aventuras, travessuras e alegrias... que sejam felizes", escreveu ela, que também é irmã de Bernardo, de 47 anos.

Carolina Dieckmann celebra aniversário dos irmãos gêmeos - Foto: Reprodução/Instagram

Carolina Dieckmmann abriu o coração sobre a perda da mãe

Em maio, a atriz Carolina Dieckmann abriu seu coração durante o programa ‘Papo de Segunda’, do GNT Enquanto conversava com João Vicente de Castro, Francisco Bosco, Eduardo Sterblitch e Russo Passapusso, ela falou sobre a saudade que sente de sua mãe, Maíra Dieckmann, que faleceu em 2019 após um mal súbito.

"[Ela] é a ausência mais presente da minha vida. A ausência é uma presença, quando você sente é porque aquilo está vivo", confessou a atriz ao relembrar a boa relação com a mãe.

"Tem um episódio da minha adolescência, que ela faltou um pouco, se ausentou por uma dor e me tornei mulher num momento difícil, porque ela estava sofrendo muito por causa da separação do meu pai. É um momento que me sinto separada da minha mãe, mas depois retomamos", refletiu.

E acrescentou sobre um ensinamento de sua mãe sobre a maternidade. "Ela dizia que nossos filhos falam o que precisam, não fazem perguntas quando você não tem que buscar uma resposta. Isso de alguma forma me deu maturidade para ser mãe tão nova, porque eu ficava muito atenta".

