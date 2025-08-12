CARAS Brasil
  2. Carolina Dieckmmann celebra aniversário dos irmãos gêmeos com fotos raras
Datas Especiais / Família

Carolina Dieckmmann celebra aniversário dos irmãos gêmeos com fotos raras

A atriz Carolina Dieckmmann usou as redes sociais nesta terça-feira, 12, para comemorar o aniversário de 45 anos de seus irmãos gêmeos

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 12/08/2025, às 11h37

Carolina Dieckmmann
Carolina Dieckmmann - Foto: Reprodução/Instagram

A atriz Carolina Dieckmmann usou as redes sociais nesta terça-feira, 12, para comemorar o aniversário de 45 anos de seus irmãos gêmeos, Edgar e Frederico. Para marcar a data, ela compartilhou uma foto antiga, em que os três aparecem juntos ainda crianças.

"Viva Fred e Gagau, meus irmãos gêmeos que tiraram minha caçulice, mas trouxeram em troca muitas aventuras, travessuras e alegrias... que sejam felizes", escreveu ela, que também é irmã de Bernardo, de 47 anos. 

Carolina Dieckmann celebra aniversário dos irmãos gêmeos - Foto: Reprodução/Instagram
Carolina Dieckmann celebra aniversário dos irmãos gêmeos - Foto: Reprodução/Instagram

Carolina Dieckmmann abriu o coração sobre a perda da mãe

Em maio, a atriz Carolina Dieckmann abriu seu coração durante o programa ‘Papo de Segunda’, do GNT Enquanto conversava com João Vicente de Castro, Francisco Bosco, Eduardo Sterblitch e Russo Passapusso, ela falou sobre a saudade que sente de sua mãe, Maíra Dieckmann, que faleceu em 2019 após um mal súbito.

"[Ela] é a ausência mais presente da minha vida. A ausência é uma presença, quando você sente é porque aquilo está vivo", confessou a atriz ao relembrar a boa relação com a mãe.

"Tem um episódio da minha adolescência, que ela faltou um pouco, se ausentou por uma dor e me tornei mulher num momento difícil, porque ela estava sofrendo muito por causa da separação do meu pai. É um momento que me sinto separada da minha mãe, mas depois retomamos", refletiu.

E acrescentou sobre um ensinamento de sua mãe sobre a maternidade. "Ela dizia que nossos filhos falam o que precisam, não fazem perguntas quando você não tem que buscar uma resposta. Isso de alguma forma me deu maturidade para ser mãe tão nova, porque eu ficava muito atenta".

Veja também: Médico alerta sobre reação alérgica de Carolina Dieckmann: 'Gravidade'

Juliana Dracz

