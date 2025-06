Carol Celico se derrete no aniversário do filho mais velho: 'Meu primeiro amor'

A empresária e influenciadora digital Carol Celico prestou uma bela homenagem no aniversário de 17 anos do filho mais velho, Luca

Carol Celicousou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para seu filho mais velho, Luca, que completou 17 anos nesta terça-feira, 10. Em seu perfil oficial, a empresária e influenciadora digital compartilhou uma sequência de fotos do primogênito, incluindo imagens dele bebê e outras mais recentes, e escreveu uma bela mensagem.

"Ao meu primogênito, meu primeiro amor, meu filho amado... São 17 anos celebrando o dia 10 de junho, dia que minha vida mudou, que você chegou, trazendo a minha melhor versão. Você fez eu entender que a vida só seria melhor a cada dia, me mostrou isso a cada ano e me mostra isso a cada dia. Faz eu rir com a sua risada e chorar suas lágrimas", disse ela no começo do texto.

"Estarei para sempre te aplaudindo em pé, celebrando suas conquistas e sempre sendo seu apoio de orações e de conselhos. Conte para sempre comigo meu amor! Que Deus te abençoe hoje e sempre e que seu novo ano seja tão doce, gentil, amoroso e feliz como você é! Te amo, meu filho amado!", finalizou.

Luca é filho de Carol com o ex-jogador de futebol Kaká. Os dois também são pais de Isabella, de 14 anos. A influencer também é mãe deRafael, que completou um aninho recentemente, fruto de seu casamento com Eduardo Scarpa.

Carol Celico abre o coração ao comemorar o aniversário do filho caçula

No dia 15 de maio, Carol Celico usou as redes sociais para comemorar o primeiro ano de vida de seu filho caçula, Rafael, fruto de seu casamento com Eduardo Scarpa. Para comemorar a data especial, a empresária e influenciadora digital postou um vídeo mostrando alguns momentos antes e após o parto do herdeiro, além disso, recordou as comemorações dos mesversário dele e se declarou.

"Rafael | 1 ano. Quando eu achava que já tinha vivido tudo na maternidade, fui surpreendida pelo presente mais inesperado e doce: Rafael. Seu nome, que em hebraico significa 'Deus cura', carrega exatamente o que você veio fazer aqui. E curou. Curou relações, curou formas de ver a vida, curou feridas, emoções, certezas e incertezas", escreveu ela em um trecho. Veja a publicação completa!

