Carol Celico abre o coração ao comemorar o aniversário do filho caçula

A empresária Carol Celico postou um vídeo encantador do filho caçula, Rafael, e escreveu uma bela mensagem em seu aniversário de 1 ano

Carol Celico usou as redes sociais nesta quinta-feira, 15, para comemorar o primeiro ano de vida de seu filho caçula, Rafael, fruto de seu casamento com Eduardo Scarpa. Para comemorar a data especial, a empresária e influenciadora digital postou um vídeo mostrando alguns momentos antes e após o parto do herdeiro, além disso, recordou as comemorações dos mesversário dele e se declarou.

"Rafael | 1 ano. Quando eu achava que já tinha vivido tudo na maternidade, fui surpreendida pelo presente mais inesperado e doce: Rafael. Seu nome, que em hebraico significa 'Deus cura', carrega exatamente o que você veio fazer aqui. E curou. Curou relações, curou formas de ver a vida, curou feridas, emoções, certezas e incertezas", disse ela no começo do texto.

"Essa chegada me reinventou como mãe. Desta vez, sou uma mulher que trabalha intensamente e com muita responsabilidade, mas que também se desdobra para guiar com sabedoria mais dois irmãos, uma adolescente e um jovem que estão a caminho da vida adulta. Deus não nos dá além do que conseguimos suportar. Se Ele entrega, é porque há propósito. E a mim, Ele confiou você. Sou só gratidão por ser escolhida, por Ele e pelos meus três filhos, para viver esse papel mais poderoso que é o de maternar", acrescentou ela, que também é mãe de Luca, de 16 anos, e Isabella, de 14, frutos de seu antigo relacionamento com o ex-jogador de futebol Kaká.

"Rafael, nesse seu primeiro ano de vida, você já fez tanto… Dentro de mim, dentro da nossa casa, e no coração da nossa família. Ser sua mãe é ganhar uma nova chance de escrever tudo de novo, com mais atenção aos detalhes que fazem a diferença, com mais intenção nos gestos. É tentar acertar mais, errar menos, e ser a versão mais potente de mim, pra formar um ser humano que vá ainda mais longe, e que, com a bênção de Deus, caminhe sempre no centro da vontade e do propósito d'Ele pra você. Parabéns, meu filho amado, pelo seu primeiro ano — de muitos, muitos e muitos que virão... Te amo, meu filho amado!", finalizou.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por | CAROLINE CELICO (@cacelico)

Carol Celico posta cliques raros no aniversário da filha

No dia 23 de abril, Carol Celico encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de fotos de sua filha, Isabella, que completou 14 anos. Para comemorar a data especial, a empresária e influenciadora digital postou em seu perfil oficial várias fotos da herdeira, incluindo de quando ela era ainda um bebê, e prestou uma bela homenagem.

"Parabéns, Bellinha, Belloca, Pituca, Bebé! Hoje você começa um novo setênio. O início de um ciclo maravilhoso de desafios e conquistas! Que Deus te abençoe em todos os sentidos! Estarei do seu lado para tudo que você precisar... Obrigada por ter me escolhido para fazer esse papel tão importante na sua vida, te guiando e te amando. Te amo, minha filhota!", disse ela. Confira a publicação!

Leia também: Carol Celico posta fotos com os filhos e se declara: 'Nada é melhor que vocês'