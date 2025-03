Carol Castro comemora aniversário de 41 anos: 'Me sinto renascida'

No ar em 'Garota do Momento', a atriz Carol Castro celebrou a chegada de seus 41 anos de vida em uma festinha especial ao da família

Carol Castro comemorou a chegada de seus 41 anos em grande estilo! A atriz, que fez aniversário na última segunda-feira, 10, celebrou o novo ciclo de vida em uma festinha especial ao lado da família.

Por meio das redes sociais, a intérprete de Clarice em 'Garota do Momento', da TV Globo, compartilhou alguns registros do evento intimista. Nas imagens, é possível observar um bolo branco decorado com borboletas na cor azul, docinhos, petiscos, salgados e um balão com uma mensagem especial feito para a aniversariante.

Carol Castro ainda revelou que foi presenteada por seus sobrinhos com uma cartinha em formato de coração. Além da festinha, a atriz também aproveitou o dia na praia com a filha, Nina, de 7 anos.

"Eu só recebo, aceito e agradeço tudo isso! Um novo ciclo se inicia e me sinto renascida! Só amor, luz, saúde, arte e alegria", escreveu a famosa na legenda da postagem. Nos comentários, diversos famosos e admiradores também deixaram mensagens carinhosas de felicitações a Carol Castro.

"Viva! Muitas felicidades Carol!", declarou a atriz Alinne Moraes. "Viva!", disse a também atriz Beth Goulart. "Delícia de comemoração, viva! Feliz seu dia", falou um internauta. "Toda felicidade do mundo sempre Carol! Muita saúde e paz e inspiração todos os dias", desejou outro.

Carol Castro compartilha decisão após a morte do pai

Recentemente, a atriz Carol Castro usou as redes sociais para compartilhar uma decisão sobre sua vida pessoal. Em seu perfil, ela mostrou que "tomou coragem" para arrumar as coisas de seu pai, o ator Luca de Castro, que faleceu aos 70 anos de idade em dezembro de 2023.

"Isso aí é a mala das coisinhas do meu pai. As peças que ele fez, guardava todos os programinhas", disse a artista, que completou na legenda: "Tomei coragem e comecei a arrumar as coisas do meu falecido papito... Ai, ai".

Na época do falecimento, Carol Castro fez uma homenagem especial ao pai nas redes sociais. Ela relembrou a trajetória de Luca nas artes e como professor. Além disso, a atriz também falou sobre o amor que sente pelo patriarca; confira detalhes!

