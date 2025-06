Carla Perez mostra festa surpresa de Xanddy e se declara: 'Merece o universo'

A ex-dançarina Carla Perez prestou uma homenagem especial para o marido, o cantor Xanddy, que completou 46 anos nesta quinta-feira (12)

Carla Perez usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para o seu marido, o cantor Xanddy, que completou 46 anos nesta quinta-feira, 12.

Em seu perfil oficial, a ex-dançarina compartilhou uma sequência de registros ao lado do amado, incluindo um do começo do relacionamento, de viagens e com os dois filhos deles, Camilly Victoria, de 23 anos, e Victor Alexandre, de 21.

Além disso, ela postou um vídeo da festa surpresa que ele ganhou. Na gravação, Xanddy é surpreendido pelos familiares e amigos ao chegar em casa. Na legenda, Carla se declarou para o marido e brincou sobre ter comprado ele planta.

"Feliz Aniversário, amor da minha vida todinha, você merece o universo e além. Desde que o meu namorido, Xanddy me conquistou, ele não descansou, continua me surpreendendo a cada dia, com sua calmaria, cuidado, amor e respeito. Eu tenho certeza que escolhi o melhor pai para os meus filhos, e olhe que apostei na planta, viu? Te amo ontem, hoje e para sempre", disse a artista.

Nos comentários, Xanddy respondeu à esposa. "Te amo, meu amor. Você me pegou na planta mesmo. Obrigado por ser essa parceira tão incrível, tão importante pra mim", escreveu o cantor.

Confira:

Carla Perez nega que o filho usa bomba para ter corpo sarado

O filho de Carla Perez e Xanddy, Victor Alexandre, de 21 anos, sempre impressiona com seu físico muito musculoso. Nos últimos dias, o jovem postou um vídeo exibindo seu corpo todo definido na academia e deu o que falar.

Pelo seu volume e definição, o moço foi acusado de usar bomba, ou seja, usar hormônios e outros artifícios para conseguir crescer. Ao ver os comentários, a ex-dançarina do É o Tchan saiu em defesa do herdeiro e falou que seu físico escultural é fruto de muito esforço.

"Impossível ficar assim sem bomba", acusaram. "Impossível ficar assim SEM DISCIPLINA, isso sim", disparou a loira. "Está repreendido, vai se informar, senhor", respondeu para outro que apontou nomes de remédios que ele teria tomado. Confira!

