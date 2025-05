Cantor Daniel ganha declaração da esposa em data especial: 'Para sempre'

O cantor Daniel recebeu uma bela declaração da esposa, Aline de Padua, no dia em que eles completaram 15 anos de casados

Aline de Padua usou as redes sociais para se declarar para o marido, o cantor Daniel. Os dois completaram 15 anos de casados nesta segunda-feira, 12, e a influenciadora digital fez questão de comemorar.

Em seu perfil oficial, a mulher do sertanejo compartilhou uma foto em que aparece abraçada com o amado, que é pai de suas três filhas, Lara, de 15 anos, Luiza, de 13, e Olivia, de três, e celebrou mais um ano de união.

"15 anos do nosso SIM... Amo compartilhar minha vida com você! Te amo pra sempre", declarou Aline na legenda da publicação.

Os internautas parabenizaram o casal nos comentários. "Meu casal preferido!!", disse uma seguidora. "Deus os abençoe sempre", escreveu outra. "Casal perfeito demais... que Deus abençoe infinitamente o amor de vocês", falou uma fã. "Que Deus continue abençoando a união de vocês e família linda que construíram", desejou mais uma. "Felicidades. Que Deus continue abençoando ricamente a vida de vocês. Família linda", comentou mais uma.

Confira:

Cantor Daniel abre o coração ao recordar morte de João Paulo

Durante as gravações do programa Viver Sertanejo, o cantor Daniel não conteve as lágrimas ao relembrar momentos marcantes ao lado de seu parceiro de longa data, João Paulo, falecido em um trágico acidente de carro em 1997. Em um bate-papo com grandes nomes da música sertaneja, o artista falou sobre a dor da perda e sua decisão de seguir carreira solo.

A emoção tomou conta da atração quando Milionário, que formou uma das duplas mais icônicas do gênero ao lado de José Rico, perguntou a Daniel por que nunca voltou a cantar em dupla. "Quando tudo aconteceu, eu não tinha chão...", respondeu ele, destacando o papel fundamental do pai em sua trajetória. "Para mim, o meu pai foi meu grande parceiro". Saiba mais!

