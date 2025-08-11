CARAS Brasil
  Camila Queiroz homenageia Klebber Toledo em seu primeiro Dia dos Pais
Camila Queiroz homenageia Klebber Toledo em seu primeiro Dia dos Pais

Atriz Camila Queiroz compartilha nas redes sociais mensagem carinhosa para o marido, que aguarda a chegada do primeiro filho do casal

por Rafaela Oliveira
Publicado em 11/08/2025, às 09h14

Klebber Toledo e Camila Queiroz
Klebber Toledo e Camila Queiroz - Foto: Reprodução / Instagram

Camila Queiroz usou suas redes sociais para celebrar o primeiro Dia dos Pais de Klebber Toledo, com quem espera o primeiro filho. A atriz compartilhou fotos do casal com os pets e escreveu: "Feliz Dia dos Pais, meu amor. Você sempre foi o melhor paizinho do mundo para as nossas quatro meninas",

"Te amamos, papai. Mal posso esperar por tudo o que ainda vamos viver juntos. Você é o amor das nossas vidas", declarou ela em outra imagem. O casal anunciou a gravidez em julho de 2025, revelando que estão esperando o "amor da vida deles". Na ocasião, a atriz compartilhou que estava com cinco meses de gestação e ressaltou a ansiedade do casal pela chegada do bebê.

Recentemente, eles embarcaram para a Itália em uma "babymoon", viagem tradicional de casais grávidos antes do nascimento do filho. Camila Queiroz e Klebber Toledo estão juntos há nove anos e casados há seis.

Eles se conheceram nos bastidores da novela "Êta Mundo Bom!" e oficializaram a união em uma cerimônia religiosa no Ceará em 2018. Nos últimos dias, Camila exibiu o tamanho de sua barriguinha de grávida em fotos tiradas durante uma viagem do casal para Ibiza.

Camila Queiroz homenageia Klebber Toledo no Dia dos Pais - Reprodução/Instagram
Camila Queiroz homenageia Klebber Toledo no Dia dos Pais - Reprodução/Instagram

Como foi o anúncio da gravidez?

Com fotos carinhosas ao lado dos cachorros, o casal anunciou nas redes sociais que a família vai crescer. A atriz, com o abdômen à mostra e a barriguinha já evidente, revelou, an época, que já estava grávida de cinco meses. "Há 5 meses esperando o amor da nossa vida", revelaram para os fãs.

Camila Queiroz ganha carinho de Klebber Toledo na barriguinha

Recentemente, o ator Klebber Toledo encantou os seguidores ao compartilhar um novo registro com a esposa, a também atriz Camila Queiroz. Durante uma viagem do casal de trem, o artista aproveitou para fazer carinho na barriguinha de grávida da amada.

Nas imagens, Klebber aparece acariciando a barriga de Camila, que já está no quinto mês de gestação. Os famosos, que estão juntos há quase 10 anos, anunciaram a primeira gravidez no início deste mês com um ensaio fotográfico dos dois; confira o registro carinhoso do ator com a barriguinha da amada!

Leia também: Médica avalia ato de Camila Queiroz durante a gravidez: 'Pode ser muito benéfico'

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS.

