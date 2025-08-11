Camila Queiroz homenageia Klebber Toledo em seu primeiro Dia dos Pais

Atriz Camila Queiroz compartilha nas redes sociais mensagem carinhosa para o marido, que aguarda a chegada do primeiro filho do casal

Camila Queiroz usou suas redes sociais para celebrar o primeiro Dia dos Pais de Klebber Toledo, com quem espera o primeiro filho. A atriz compartilhou fotos do casal com os pets e escreveu: "Feliz Dia dos Pais, meu amor. Você sempre foi o melhor paizinho do mundo para as nossas quatro meninas ",

" Te amamos, papai. Mal posso esperar por tudo o que ainda vamos viver juntos. Você é o amor das nossas vidas ", declarou ela em outra imagem. O casal anunciou a gravidez em julho de 2025, revelando que estão esperando o "amor da vida deles". Na ocasião, a atriz compartilhou que estava com cinco meses de gestação e ressaltou a ansiedade do casal pela chegada do bebê.

Recentemente, eles embarcaram para a Itália em uma "babymoon", viagem tradicional de casais grávidos antes do nascimento do filho. Camila Queiroz e Klebber Toledo estão juntos há nove anos e casados há seis.

Eles se conheceram nos bastidores da novela "Êta Mundo Bom!" e oficializaram a união em uma cerimônia religiosa no Ceará em 2018. Nos últimos dias, Camila exibiu o tamanho de sua barriguinha de grávida em fotos tiradas durante uma viagem do casal para Ibiza.

Camila Queiroz homenageia Klebber Toledo no Dia dos Pais - Reprodução/Instagram

Como foi o anúncio da gravidez?

Com fotos carinhosas ao lado dos cachorros, o casal anunciou nas redes sociais que a família vai crescer. A atriz, com o abdômen à mostra e a barriguinha já evidente, revelou, an época, que já estava grávida de cinco meses. " Há 5 meses esperando o amor da nossa vida ", revelaram para os fãs.

Camila Queiroz ganha carinho de Klebber Toledo na barriguinha

Recentemente, o ator Klebber Toledo encantou os seguidores ao compartilhar um novo registro com a esposa, a também atriz Camila Queiroz. Durante uma viagem do casal de trem, o artista aproveitou para fazer carinho na barriguinha de grávida da amada.

Nas imagens, Klebber aparece acariciando a barriga de Camila, que já está no quinto mês de gestação. Os famosos, que estão juntos há quase 10 anos, anunciaram a primeira gravidez no início deste mês com um ensaio fotográfico dos dois; confira o registro carinhoso do ator com a barriguinha da amada!

