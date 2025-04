Camila Queiroz homenageia a irmã com foto rara: 'Conte sempre comigo'

Em suas redes sociais, Camila Queiroz fez questão de postar algumas fotos e se declarar para a irmã caçula Caroline, que fez aniversário

Em suas redes sociais, Camila Queiroz sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 21 milhões de seguidores. No entanto, a atriz é mais discreta em relação a mostrar a família.

Porém, nesta terça-feira, 29, a famosa fez questão de publicar algumas fotos de sua irmã caçula Caroline Queiroz, que fez aniversário.

Primeiro, Camila mostrou uma foto em que aparece ao lado da irmã. "Ontem foi aniversário da nossa caçulinha, também conhecida como: Mãe do Bento, meu braço direito, musa do crossfit, zucka, poderosa chefinha", disse ela.

Em seguida, ela postou uma foto em que Caroline aparece sozinha e se declarou. "Que Deus continue abençoando sua vida, iluminando seus caminhos com sabedoria, amor e bons encontros. Que seja um ano muito especial na sua vida, você é muito importante nas nossas. Te amamos muito. Conte sempre comigo", afirmou.

O último trabalho de Camila Queiroz foi como Sofia/Júlia em Beleza Fatal, novela exibida pela Max.

Homenagem para o pai

Recentemente, a atriz Camila Queiroz usou as redes sociais para prestar uma homenagem ao pai,o marceneiro Sérgio Queiroz, que morreu aos 53 anos no dia 8 de abril de 2017. Na publicação, a artista compartilhou um texto emocionado sobre a saudade que sente e a forte ligação que tinha com ele.

Ela compartilhou registros antigos em família e lamentou: "Ontem, 8/4, completou oito anos que você virou nossa estrelinha. Sabe, pai, não tem um dia que eu não pense em você, converse com você, acho que você sabe disso", iniciou ela.

E continuou: "Como você mesmo gostava de dizer: 'a Camila é grudada em mim', e eu era mesmo. Tinha muito orgulho do cara tão legal que você era. O mais carismático da turma, o mais engraçado e agregador."

Por fim, escreveu: "Hoje você é nosso protetor, nosso anjinho da guarda. Te amo muito. Sentimos muito a sua falta. Espero que você esteja orgulhoso das suas meninas aí de cima."

O pai de Camila faleceu em 2017, aos 53 anos. Na época, a atriz comunicou a morte através de sua assessoria de imprensa. "Meu pai será nosso grande exemplo de amor, dignidade e caráter. Seus ensinamentos ficarão guardados para sempre em nossos corações. Eu e minha família agradecemos o carinho, apoio e compreensão de todos nesse momento difícil", disse ela na nota.

Leia também: Camila Queiroz abre o jogo sobre pressão estética