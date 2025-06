Camila Queiroz celebra aniversário com bolo encantador; veja

Em seu aniversário de 32 anos, Camila Queiroz celebra data com bolo delicado e festa intimista; veja as fotos do momento

A atriz Camila Queiroz comemorou seu aniversário de 32 anos nesta sexta-feira, 27. Em sua rede social, a famosa compartilhou fotos de como celebrou a data com pessoas queridas e de forma intimista.

Ao lado do marido, o ator Klebber Toledo, e de outros entes bem próximos, a artista cantou os parabéns com um bolo delicado. Para a ocasião, ela escolheu um modelo encatador, com flores pintadas e reais.

"Transbordando amor, com o coração cheio de gratidão e leveza. Que os caminhos estejam abertos, e que a fé, o amor e a coragem estejam sempre comigo. Muito obrigada por tanto carinho e pelas mensagens lindas não poderia estar mais feliz! Com amor CQ", escreveu ao montar o álbum do momento especial para os seguidores verem.

Ainda nas últimas semanas, ao postar um vídeo ao lado do marido, com quem está há 9 anos, Camila Queiroz confundiu sobre estar grávida. Isso porque, o casal surgiu em clima de romance para anunciar uma novidade na vida deles.

Veja as fotos do aniversário de Camila Queiroz:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camila Queiroz (@camilaqueiroz)

Camila Queiroz revela 'cupido' em início de namoro com Klebber Toledo

Juntos há 9 anos, os atores Camila Queiroz e Klebber Toledo fazem parte da lista dos casais mais queridos do público. O romance, no entanto, não se iniciou de imediato. Em entrevista ao 'PodDelas', a artista revelou que um 'cupido' foi responsável por juntar os dois.