Camila Queiroz abre álbum de viagens com Klebber Toledo em data especial

Casalzão! A atriz Camila Queiroz resgatou fotos de viagens pelo mundo com Klebber Toledo em celebração ao aniversário do amado

Camila Queiroz e Klebber Toledo aproveitaram o fim de semana com muita festa! O ator, que completou 39 anos de vida no último sábado, 14, ganhou uma bela homenagem de aniversário da esposa, que fez questão de ressaltar o quanto é apaixonada por ele.

Em seu perfil oficial, Camila publicou uma sequência de registros especiais dos dois curtindo momentos a sós em diversos locais do mundo. " Feliz aniversário, amor da minha vida! A melhor coisa dessa vida é poder vivê-la ao seu lado. Aprendo tanto com você, todos os dias ", escreveu a atriz na legenda da postagem.

" Você me inspira, você me transborda. Você é o ser humano mais incrível desse mundo. Te amo do fundo do meu coração, pra sempre ", completou a artista. Além de Camila Queiroz, diversos amigos famosos e admiradores de Klebber Toledo também deixaram mensagens de felicitações ao ator nos comentários da publicação.

"Viva! Viva Klebber Toledo", declarou a apresentadora Sabrina Sato. "Amo vocês, casal lindo e do bem", disse a cantora Giulia Be. "Lindezas! Viva Klebber Toledo, tudo de melhor sempre", escreveu uma seguidora. "Feliz novo ciclo, Klebber, tudo de melhor pra você! E vocês dois são muito lindos juntos!", comentou outra.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camila Queiroz (@camilaqueiroz)

O 'cupido' de Camila Queiroz e Klebber Toledo

Juntos há 9 anos, os atores Camila Queiroz e Klebber Toledo fazem parte da lista dos casais mais queridos do público. O romance, no entanto, não se iniciou de imediato. Em entrevista ao 'PodDelas', a artista revelou que um 'cupido' foi responsável por juntar os dois.

Camila e Klebber se conheceram durante as gravações da novela 'Êta Mundo Bom!', exibida em 2016 na TV Globo. De acordo com a atriz, uma das maquiadoras da trama fez um contato inicial entre eles logo após o fim de seu antigo relacionamento. Seus desabafos com a colega de trabalho foram o estopim para que Klebber Toledo pudesse se aproximar; confira mais detalhes!

