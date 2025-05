Bruna Spínola fala sobre maternidade real: “Aprendi a pedir ajuda e aceitar que não dou conta de tudo”

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil no especial de Dia das Mães, Bruna Spínola fala sobre os desafios da maternidade real, sem culpa ou perfeição

Mãe de duas meninas e vivendo uma fase de plenitude, a atriz Bruna Spínola (38) compartilha com exclusividade à CARAS Brasil suas vivências emocionais na maternidade. Casada com o empresário René Sampaio (50), ela é mãe de Malu (5) e Julia, de apenas 8 meses, e vive duas jornadas que, embora intensas, são marcadas por um olhar de presença, afeto e transformação.

A artista, que esteve em novelas como Cara e Coragem (2022) e Pega Pega (2017–2018), vive o desafio de equilibrar a vida profissional com as demandas de casa. Para ela, no entanto, a maturidade tem sido uma grande aliada nessa missão.

“A maturidade me deu calma. Me ensinou que a gente não precisa ter todas as respostas, mas precisa estar presente”, afirma com sabedoria. Mais conectada com sua essência, ela valoriza o instinto materno e abandonou a cobrança pela perfeição. “Entendi que educar também é se transformar junto.”

Em tempos marcados por mudanças rápidas e exigências cada vez mais altas, a atriz se preocupa com o ambiente em que suas filhas estão crescendo. “Minha maior preocupação é que minhas filhas cresçam em um ambiente com afeto, respeito e liberdade. Que consigam ser quem são, com segurança emocional, mesmo num mundo tão acelerado e cheio de cobranças”, diz, com sensibilidade.

Conciliar maternidade, trabalho e a vida pessoal nunca foi tarefa fácil, e Bruna reconhece que, por vezes, se vê fazendo malabarismos para dar conta de tudo. “Claro que tem dias difíceis, culpa, cansaço — mas aprendi a pedir ajuda, a aceitar que não dou conta de tudo e que tá tudo bem assim”, confessa.

A maternidade, para a estrela, tem sido também um convite ao reencontro com o essencial. “Me sinto em um lugar bonito, de muito aprendizado e presença. Com vontade de fazer as coisas com mais verdade, com mais raiz”, revela. E completa: “Tenho me sentido mais conectada com o que realmente importa: minha família, meu trabalho e meu tempo.”