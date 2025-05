Bruna Biancardi posta foto rara em homenagem ao pai: 'Te amamos'

Em suas redes sociais, Bruna Biancardi fez questão de postar uma foto rara do pai Edson Ribeiro e homenageá-lo em aniversário

Em suas redes sociais, Bruna Biancardi sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 13 milhões de seguidores.

Nesta terça-feira, 6, a digital influencer postou uma foto rara em que seu pai Edson Ribeiro aparece com Mavie no colo. A pequena de um ano é fruto do relacionamento de Bruna Biancardi com Neymar.

Na imagem, Mavie surgiu dormindo no colo do vovô e Bruna fez questão de homenagear o patriarca, que está fazendo aniversário. "Feliz aniversário para esse vovô maravilhoso. Que Deus te abençoe e te dê muita saúde para curtir as netinhas e a sua vida. Você é demais. Obrigada por tudo. Te amamos, pai", escreveu ela.

Atualmente, Neymar e Bruna estão à espera da segunda filha, que se chamará Mel.

Look luxuoso

A filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, Mavie, de apenas um ano, roubou a cena em novas fotos com a mãe na rede social. Na quinta-feira, 01, a influenciadora digital, que curtiu uma viagem com a herdeira e mulheres da família nos Estados Unidos para fazer o enxoval de Mel, postou cliques fofos com a primogênita e encantou.

Usando orelhinhas de Minnie, a influencer fez as selfies divertidas com a menina e a pequena chamou a atenção mais uma vez com seu look. Filha do jogdor de futebol, Mavie apareceu com um look de grife e o valor impressionou.

O vestido estampado da garota, de uma marca cara, custa quase três mil. O item pode ser comprado em uma loja online de artigos importados por R$ 2.970.

É bom lembrar que Bruna Biancardi e Mavie estiveram nos Estados Unidos curtindo os parques da Disney. A influenciadora digital viajou para fazer o enxoval de sua segunda filha com Neymar Jr., a bebê Mel, que ainda está na barriga.

