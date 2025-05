Bruna Biancardi ganha surpresa especial de Neymar e Mavie no Dia das Mães

O jogador de futebol Neymar Jr e a filha, Mavie, prepararam uma bela surpresa de Dia das Mães para Bruna Biancardi; veja

Bruna Biancardi acordou com uma bela surpresa de Neymar Jr e Mavie, filha mais velha do casal. Em celebração ao Dia das Mães, comemorado neste domingo, 11, o jogador de futebol e a herdeira preparam um café da manhã caprichado para a influenciadora digital.

O registro do momento especial foi compartilhado por Bruna em suas redes sociais. Na imagem, é possível notar doces e salgados como panqueca, pães de queijo e cuscuz. Além disso, o atleta e a herdeira ainda complementaram a bandeja com um arranjo de flores brancas e uma arte feita de tinta guache com as mãos.

"Acordei com surpresa do papai e da Mavie", derreteu-se a famosa na legenda da postagem. A companheira de Neymar Jr, que está à espera de Mel, filha caçula do casal, ainda publicou uma homenagem à primogênita.

"Durante quase dois anos, os meus dias começaram e terminaram com você, você preencheu meus dias com a sua luz, meu colo foi só seu, e meu coração também. Você me transformou. Me ensinou a ser forte, ser doce, ser mãe. E agora, minha vida, estamos prestes a viver um novo capítulo na nossa história. Logo, um novo amor vai chegar…", iniciou a famosa.

"Mas nada, absolutamente nada, vai mudar o que é nosso. Porque você será sempre o começo de tudo. E quando sua irmã chegar, quero que saiba: foi você que me preparou para amá-la também. Te amo com todo o amor que existe! Obrigada por ter me preparado com tanta doçura, para a melhor parte da minha vida. Agradeço a Deus por ter me escolhido como sua mãe!", completou Bruna Biancardi.

Confira as publicações de Bruna Biancardi no Dia das Mães:

Bruna Biancardi ganha surpresa de Neymar - Reprodução/Instagram

As roupinhas da filha caçula de Bruna Biancardi e Neymar Jr

Recentemente, Bruna Biancardi encantou os seguidores ao compartilhar uma curiosidade nas redes sociais. À espera de Mel, sua segunda filha com Neymar Jr., a modelo revelou que guardou as roupas da primogênita, Mavie, de um ano, para a segunda bebê.

"Dia de organizar tudo o que guardei da Mavie e separar para a Mel", escreveu ela na publicação.

