Boninho chama atenção com homenagem no aniversário do filho: 'Aproveite muito'

O diretor Boninho compartilhou nas redes sociais um vídeo com várias imagens do filho, Pedro, e comemorou o seu aniversário de 30 anos

Boninho chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao comemorar o aniversário de seu filho, Pedro Oliveira. O rapaz, fruto de seu relacionamento com Kátia D'Ávila, completou 30 anos neste domingo, 3.

Para comemorar a data especial, o diretor de televisão compartilhou em seu perfil oficial no Instagram um vídeo com vários registros do herdeiro e o parabenizou. "Parabéns Pedrão, feliz aniversário, aproveite muito seus 30 anos!!!!!", escreveu na legenda da publicação.

O post encantou os seguidores, que deixaram mensagens de felicitações nos comentários. "Parabéns! Bonito igual ao pai. Felicidades", disse uma seguidora. "Parabéns, muitas felicidades, saúde, amor, paz e realizações", desejou outra. "Que lindo ele. Deus abençoe infinitamente", falou uma fã. "Parabéns, Pedro!! Te desejo tudo de melhor nesse mundo!", comentou mais uma.

Confira:

Quem são os filhos de Boninho?

Marianna Tamborindeguy de Oliveira

Idade: 38 anos (nascida em 1987).

Mãe: Narcisa Tamborindeguy (socialite).

Profissão: Psicanalista, graduada em Psicologia pela PUC-RJ e com mestrado na área. Autora do livro Por uma Negatividade Necessária: Trauma, Repetição e Pulsão de Morte.

Vida pessoal: Opta por manter uma vida discreta e longe dos holofotes.

Pedro Oliveira

Idade: 30 anos (nascido em 1995).

Mãe: Kátia D'Ávila.

Profissão: Formado em Marketing e Gestão na Indústria Musical e de Entretenimento pela Universidade de Miami. Estudou também na Le Cordon Bleu Brasil, com foco em culinária.

Vida pessoal: Bastante discreto, mantém uma conta privada no Instagram.

Isabella Furtado

Idade: 18 anos (nascida em 1º de maio de 2007).

Mãe: Ana Furtado (apresentadora).

Vida pessoal: Estudante, ativa nas redes sociais com mais de 65 mil seguidores. Recentemente, realizou o sonho de infância de conhecer a cantora Katy Perry nos bastidores de um programa da Globo.

SBT confirma a parceria com Boninho e oficializa The Voice na programação

O diretor de TV Boninho foi oficializado como o novo showrunner do The Voice Brasil. As gravações da nova temporada estão previstas para começar em setembro, conforme comunicado divulgado pela emissora à imprensa.

"É uma alegria ver um programa que ajudamos a consolidar de volta. Ter o Disney+ e o SBT apostando no projeto com a gente, ambas sendo palco de uma parceria inédita de exibição, que mostra um olhar extremamente atual com seu público, é algo muito bacana. O The Voice Brasil é isso: um reality show que agrega e que tem um espaço garantido no coração de quem ama esse formato. Estamos voltando para ser um momento de leveza, de muita música, alegria e emoção, com vozes para encantar o Brasil", celebrou Boninho.

O SBT anunciou que a nova fase do The Voice Brasil será realizada em parceria com o Disney+, com exibição simultânea nos dois canais. Após cada episódio semanal, o público ainda poderá conferir um conteúdo de aproximadamente 20 minutos no Disney+. Todos os programas também ficarão disponíveis na íntegra na plataforma. Por enquanto, o SBT ainda não revelou a data de estreia e quais serão os técnicos dos times do programa.

