  1. Datas Especiais
  2. Bolo personalizado e mais: Ticiane Pinheiro mostra Dia dos Pais em sua casa
Datas Especiais / Família!

Bolo personalizado e mais: Ticiane Pinheiro mostra Dia dos Pais em sua casa

Ticiane Pinheiro mostra como foi o Dia dos Pais em seu apartamento; apresentadora preparou almoço especial para César Tralli e outros pais da família

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 10/08/2025, às 20h40

Ticiane Pinheiro mostra Dia dos Pais em sua casa
Ticiane Pinheiro mostra Dia dos Pais em sua casa - Reprodução/Instagram

A apresentadora Ticiane Pinheiro reuniu os pais de sua família em seu apartamento em São Paulo para um almoço de Dia dos Pais neste domingo, 10. Na rede social, a jornalista postou as fotos de como foi a reunião especial.

Além de César Tralli e seu pai, Fernando Abel Mendes Pinheiro, a famosa recebeu o cunhado, irmão de seu esposo, o sogro, os irmãos, Helô Pinheiro e outros familiares. Rafaella Justus não compareceu por ter passado a data com a família do pai, o empresário Roberto Justus, na fazenda dele.

"Um pouco do nosso Domingo de dia dos pais. Muito AMOR em família", publicou a loira exibindo o encontro especial, que contou com looks combinando entre as irmãs e um bolo personalizado com os nomes dos pais.

Ainda nos últimos dias, César Tralli provou mais uma vez ser um pai coruja e celebrou uma conquista de Manuella. A garota aprendeu a andar de bicicleta sem as rodinhas de apoio. "Pensa num pai feliz! Você se lembra quando aprendeu a andar de bicicleta? Sem rodinhas? Olha que momento mágico! E assim minha vida vai ganhando muito mais propósito e sentido… Haja fôlego, papai!", escreveu o jornalista na legenda da publicação. 

Relacionamento de César Tralli e Ticiane Pinheiro

  • Fevereiro de 2014: César Tralli e Ticiane Pinheiro começam a namorar após se conhecerem em um salão de beleza.
  • 2015 (Primeiro término e reconciliação): O casal passa por um término temporário, pois Ticiane queria casamento e filhos, enquanto Tralli não compartilhava dos mesmos planos. 7 meses depois, Tralli procurou Ticiane e a reconquistou, expressando seu desejo de formar uma família com ela.
  • 2017 (Noivado e casamento): César Tralli e Ticiane Pinheiro se casam em uma cerimônia íntima em Campos do Jordão, com padrinhos como Ana Hickmann e Ricardo Almeida.
  • Julho de 2019: O casal celebra a chegada da filha, Manuella, completando ainda mais sua felicidade.
  • Fevereiro de 2024: Ticiane e Tralli comemoram 10 anos de união, reafirmando seu amor e cumplicidade.
  • Personalidades complementares: Ticiane é mais descontraída, enquanto César é mais organizado, mas ambos equilibram suas diferenças e vivem uma relação harmônica. O casal divide sua agenda profissional com a vida familiar e demonstra como o amor e a dedicação ao outro podem superar obstáculos.

César Tralli celebra aniversário de Rafaella Justus e revela apelido carinhoso

O apresentador César Tralli não deixou de comemorar o aniversário de Rafaella Justus. O jornalista fez uma homenagem para a enteada, que completou 16 anos e que lhe despertou a vontade de ser pai.

Para quem não sabe, o comunicador não queria ter herdeiros até conhecer a filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus. Ao conviver com a pequena durante algum tempo, o global acabou percebendo que gostaria de ser pai e foi então que reatou o relacionamento com a amada, subindo ao altar e tendo Manuella Pinheiro Tralli.

Relembrando uma foto da grande festa de 15 anos da jovem, César Tralli fez a declaração e usou o apelido carinhoso "bis", de biscoito, palavra que usam para apelidar a família deles. "Te amo, bis! Saudade. Aproveite muito esta semana tão especial do seu niver", desejou.

Leia também:Ticiane Pinheiro divide momento especial com o sogro, pai de César Tralli

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

