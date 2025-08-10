Bolo personalizado e mais: Ticiane Pinheiro mostra Dia dos Pais em sua casa

Ticiane Pinheiro mostra como foi o Dia dos Pais em seu apartamento; apresentadora preparou almoço especial para César Tralli e outros pais da família
A apresentadora Ticiane Pinheiro reuniu os pais de sua família em seu apartamento em São Paulo para um almoço de Dia dos Pais neste domingo, 10. Na rede social, a jornalista postou as fotos de como foi a reunião especial.
Além de César Tralli e seu pai, Fernando Abel Mendes Pinheiro, a famosa recebeu o cunhado, irmão de seu esposo, o sogro, os irmãos, Helô Pinheiro e outros familiares. Rafaella Justus não compareceu por ter passado a data com a família do pai, o empresário Roberto Justus, na fazenda dele.
"Um pouco do nosso Domingo de dia dos pais. Muito AMOR em família", publicou a loira exibindo o encontro especial, que contou com looks combinando entre as irmãs e um bolo personalizado com os nomes dos pais.
Ainda nos últimos dias, César Tralli provou mais uma vez ser um pai coruja e celebrou uma conquista de Manuella. A garota aprendeu a andar de bicicleta sem as rodinhas de apoio. "Pensa num pai feliz! Você se lembra quando aprendeu a andar de bicicleta? Sem rodinhas? Olha que momento mágico! E assim minha vida vai ganhando muito mais propósito e sentido… Haja fôlego, papai!", escreveu o jornalista na legenda da publicação.
Ver essa foto no Instagram
O apresentador César Tralli não deixou de comemorar o aniversário de Rafaella Justus. O jornalista fez uma homenagem para a enteada, que completou 16 anos e que lhe despertou a vontade de ser pai.
Para quem não sabe, o comunicador não queria ter herdeiros até conhecer a filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus. Ao conviver com a pequena durante algum tempo, o global acabou percebendo que gostaria de ser pai e foi então que reatou o relacionamento com a amada, subindo ao altar e tendo Manuella Pinheiro Tralli.
Relembrando uma foto da grande festa de 15 anos da jovem, César Tralli fez a declaração e usou o apelido carinhoso "bis", de biscoito, palavra que usam para apelidar a família deles. "Te amo, bis! Saudade. Aproveite muito esta semana tão especial do seu niver", desejou.
