Bolo de aniversário de Marina Ruy Barbosa choca com tamanho; veja

No aniversário de Marina Ruy Barbosa, bolo gigantesco rouba a cena na hora dos parabéns; atriz escolheu doce enorme para seus 30 anos

O aniversário de Marina Ruy Barbosa foi nesta segunda-feira, 30, e, para comemorar a chegada dos seus 30 anos, a famosa escolheu um bolo grandioso. Uma das amigas da ex-ruiva gravou o momento dos parabéns e impressionou ao mostrar o doce gigante com as velas.

Como fez no ano anterior e no aniversário da mãe, a atriz apostou em um estilo de vintage cake, mas com uma foto de sua infância no centro. Apesar de ter apenas dois andares, o bolo tinha uma grande extensão.

Além de várias velas por ele e os detalhes de bico, o doce foi enfeitado com cerejas, dando um toque ainda mais clássico e delicado. A famosa apareceu radiante celebrando seu momento ao lado de amigos e familiares.

Ainda nas últimas semanas, a famosa deu o que falar ao mudar drasticamente seu visual. Há quem diga que a estrela ganhou cerca de 10 milhões de reais para pintar os cabelos. Com suas novas madeixas, ela desfilou em Cannes e chocou ao surgir com o braço roxo durante o Festival de Cinema de Cannes.

Ao surgir com o braço de outra cor, Marina Ruy Barbosa explicou que o vestido escolhido para o evento tinha cerca de 15 kg.

Marina Ruy Barbosa fala sobre ter filhos

Em entrevista à revista 'Glamour', Marina contou que deseja, sim, ter filhos, mas que ainda não se sente totalmente preparada para isso. "Acho que todas nós sentimos essa pressão de alguma forma, independentemente de quem a gente é", declarou ela.

"Por mais que esperemos que a sociedade esteja aberta às diferentes formas de viver, ainda sofremos pelas expectativas alheias. Diretamente, não sinto tanto essa pressão. Eu quero muito ser mãe, é um sonho, mas só saberei o momento quando me sentir segura para equilibrar os meus pratinhos ", continuou a atriz.