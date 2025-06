Bianca DellaFancy declara no Mês do Orgulho: 'A gente existe e vai continuar gritando'

Bianca DellaFancy lançou a nova temporada do DellaMake; em entrevista à CARAS Brasil, a artista fala do projeto e reflete sobre o Mês do Orgulho

Bianca DellaFancy, persona drag queen do multiartista Felippe Souza (35) está radiante com a repercussão da nova temporada do DellaMake, um programa apresentado no canal do YouTube da artista, onde personalidades brasileiras são maquiadas por ela no estilo drag queen.

Em especial ao Mês do Orgulho — um momento para celebrar as conquistas do movimento LGBTQIA+ e lembrar a importância de continuar lutando por direitos e igualdade — a CARAS Brasil entrevista Bianca DellaFancy que fala do DellaMake e, para além da carreira, exalta o marco desta data.

"Eu acredito que a importância do mês é mostrar que a gente existe! Tantas pessoas e marcas tentam fingir que a gente não existe, então, acho que é um momento para além da nossa própria consciência", aponta. A artista reforça que esta é uma data de reflexão não só para as pessoas da comunidade LGBTQIAPN+.

"Eu sinto que para nós LGBT+, que já temos consciência de quem somos, é um mês para a gente celebrar a nossa vida. Para quem não é, é um mês para ficar esperto, dar atenção, saber que a gente existe e que vai continuar gritando aos sete cantos que estamos aqui e não vamos embora não!", declara.

Estamos mais conservadores?

Bianca DellaFancy acredita que, após a eleição do presidente estadunidense Donald Trump (79), a sociedade está ficando mais conservadora, porém menciona:"Eu estou completamente mais gay, não sei onde vou parar!". A Drag Queen responde.

"A sociedade está mais conservadora. Quando uma grande potência assume um presidente conservador, o restante tende a acompanhar. Eu estou vendo muitas amigas sem trabalhos, muitas não estão fechando nada. É muito complicado, estamos mais conservadores, infelizmente", diz. Bianca DellaFancy sente parte deste conservadorismo em algumas marcas também.

"Hoje em dia caiu bastante. Eu felizmente continuo trabalhando, mas muitas amigas próximas faziam muita coisa, não estão fazendo nada. As marcas estão entrando na onda conservadora e estão virando as caras para nossa comunidade, muitas marcas, muitas! Acham que não precisam, mas a gente está aí!", confessa.

Foto: Vida Fodona/ Divulgação

Maturidade para entregar o melhor

'Meu carro-chefe', é assim que Bianca DellaFancy define o DellaMake, já são mais de quatro temporadas com o programa de entrevistas onde ela recebe celebridades para um momento de descontração e maquiagem. A drag queen fala sobre este projeto.

"Eu estou muito feliz! Fazer essa temporada agora tem sido uma grande celebração do meu trabalho. Acho que estou mais maduro, é inevitável. Eu me sinto mais humano, cada vez mais interessado no que os meus convidados têm a dizer e estou interessando em entregar qualidade", menciona.

As celebridades se sentem à vontade para confessar alguns segredos e desabafarem com Bianca durante o DellaMake, algo que é celebrado por ela e é justamente um dos intuítos da atração. Não é para ser uma entrevista 'engessada'.

"Eu sempre estou tão presente durante a conversa. Eu estou tão presente, que eu não fico calculando os meus passos ou calculando as coisas. É tudo muito fluído, é muito natural! Quantos segredinhos, fofocas e coisas que foram ditas ali, eu nunca tinha visto em um lugar nenhum. Eu fico muito feliz quando eu percebo que as pessoas sentem muito confortáveis para falarem tudo", celebra. Bianca Della Fancy fala sobre a importância da arte drag para sociedade.

"É transformar, eu acho que é mostrar as novas possibilidades. É muito sobre isso, né? A arte drag abre novos horizontes, mostra novas possibilidades. A gente acaba entrando em contato com partes nossas que até então não tinhamos acesso. É muito comum se sentir mais forte e colocamos isso na nossa drag", finaliza Bianca DellaFancy.

