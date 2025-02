Biah Rodrigues e Sorocaba celebram sete meses dos filhos gêmeos

Biah Rodrigues e Sorocaba fizeram questão de realizar uma festa para celebrar os sete meses dos filhos gêmeos Zion e Angelina

Neste domingo, 9, os gêmeos Zion e Angelina, filhos de Biah Rodrigues e Sorocaba, completaram sete meses de vida e ganharam uma celebração encantadora no interior de São Paulo.

O casal optou por um momento clean e intimista, reunindo apenas familiares para registrar essa fase

especial dos pequenos. O tema escolhido para a festa foi macaquinhos marrom, trazendo um

toque lúdico e sofisticado à decoração.

Com tons neutros e detalhes delicados, o ambiente ficou aconchegante e perfeito para celebrar a data. Nas fotos compartilhadas, além de Biah e Sorocaba, também apareceram os filhos mais velhos do casal, Theo, de quatro anos, e Fernanda, de três, que esbanjaram carinho e sorrisos ao lado dos irmãos caçulas.

Com um bolo delicado, pelúcias temáticas e uma decoração suave, a festa celebrou os sete meses de Zion e Angelina de maneira única e memorável.

Relato sobre amamentação

A influenciadora digital Biah Rodrigues usou as redes sociais para fazer um novo desabafo sobre as dificuldades enfrentadas durante a amamentação dos gêmeos Zion e Angelina, de sete meses. Casada com o sertanejo Sorocaba, ela contou que sente dor e sangramento ao alimentar os pequenos e que tem realizado tratamento com laser.

"Tenho experiência com o Theo e a Nanda, e cada um mamou dois anos. Nunca vi o peito rachar depois que o bebê está grande, de eu amamentar e ordenhar chorando. Todo dia querendo desistir, porque quem amamentou sabe como dói. Mas graças a Deus, depois de muito laser, paciência e renúncia, tem cicatrizado", contou ela, que é mãe de Theo, de quatro anos, e Fernanda, de três.

Apesar das dificuldades, ela pretende continuar amamentando os gêmeos. "Amo amamentar, essa conexão e saber que eles estão recebendo da gota de ouro, que é o alimento número 1 do mundo. Graças a Deus por eu ter leite, rede de apoio e essa condição. Até onde eu puder ir, vou sem medo", concluiu.

