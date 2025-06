Bia Miranda e Buarque homenageiam o filho em aniversário de 1 ano

Bia Miranda e Buarque celebraram 1 ano de vida de Kaleb, filho do ex-casal, com homenagens emocionantes ao bebê: 'Maior presente'

Dia muito especial para Bia Miranda e DJ Buarque! A ex-A Fazenda e o músico usaram as redes sociais nos primeiros minutos desta quinta-feira, 5, para prestar homenagens emocionantes ao pequeno Kaleb, filho do ex-casal, que está completando 1 ano de vida.

Em celebração a data, Bia resgatou alguns momentos marcantes do bebê, incluindo os primeiros dias após o nascimento, e reuniu em um único vídeo. Na legenda, a neta de Gretchen mencionou a mudança positiva em sua vida após a chegada do herdeiro.

"Foi um ano de descobertas, aprendizados, noites sem dormir, risadas bobas, choros desesperados e um amor que só cresce a cada segundo. Você me ensinou a ser forte, mesmo quando eu queria desabar. Você me ensinou a ter paciência, a me reinventar todos os dias. E acima de tudo, você me mostrou que eu posso ser tudo, enquanto for sua mãe ", escreveu Bia Miranda.

" Pituco, você é o maior presente que a vida poderia me dar. Obrigada por existir, por me escolher. Hoje celebramos 1 ano da sua vida, te amo. Agora vamos nos preparar para sua festinha", completou a influenciadora digital.

A homenagem de DJ Buarque para o filho

DJ Buarque, que estava em contagem regressiva para a chegada do primeiro ano de vida de Kaleb, publicou uma sequência de fotos ao lado do pequeno, registradas em diversos momentos especiais e divertidos entre pai e filho. Na legenda, o músico ressaltou o quanto ama o bebê.

"CHEGOU O DIA, 00:00 EM PONTO! Hoje celebramos o primeiro ano de vida do meu maior presente, Kaleb Buarque. Há exatamente um ano, Deus me deu a honra e o privilégio de ser pai desse serzinho tão especial. Desde o seu primeiro choro, tudo mudou. O mundo ficou mais colorido, os dias mais intensos e o amor como nunca senti na vida. Em cada olhar seu, eu vejo pureza e sua alegria de viver. Acompanhar seu crescimento é o maior presente que a vida me deu", iniciou Buarque.

"Sua primeira palavra ‘papai’, seus primeiros passos, seu jeitinho de descobrir o mundo… Tudo em você me ensina a amar mais, a ser melhor, a viver com mais propósito. H oje não comemoramos apenas um ano de vida. Comemoramos um ano de amor, de lutas vencidas, um ano de descobertas e da nossa conexão que ninguém vai conseguir explicar um dia. É impossível descrever tudo o que vivi nesse primeiro ano ao seu lado", continuou ele.

"Filho, você é meu orgulho, minha inspiração e meu eterno bebê. Que Deus continue te cobrindo com bênçãos, saúde, proteção e sabedoria, assim como o seu pai aqui vai te ensinar pro resto da vida. Prometo estar ao seu lado em cada passo da sua caminhada, com todo o amor que há em mim. F eliz 1 aninho, meu filho. Obrigado pelo presente de poder dizer: EU SOU SEU PAI! Te amo mais que tudo nessa vida e conte comigo no mínimo pra tudo! ", concluiu DJ Buarque.

DJ Buarque celebra 1 ano do filho, Kaleb - Reprodução/Instagram