Bela Gil encanta com fotos raras no aniversário do filho: 'Descobrindo o mundo'

Bela Gil chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques raros do filho caçula, Nino, que completou nove anos nesta terça-feira, 27.

A apresentadora viajou com o herdeiro para Nova York, nos Estados Unidos, e mostrou alguns registros da comemoração intimisa, com a presença da filha mais velha, Flor Gil, de 16 anos, e do ex-marido, João Paulo Demasi. Além disso, Bela encantou ao postar um vídeo de Nino dando um pedaço de bolo para a tia, Preta Gil, que está na cidade para dar continuidade ao seu tratamento contra o câncer no intestino.

Ao dividir os registros, a mamãe coruja falou o crescimento do filho. "Por mais difícil que seja ver os traços de bebê sumindo, é um prazer sem tamanho ver meus parceiros crescendo, estudando, descobrindo o mundo. Feliz aniversário, Ninoco! Mamãe te ama mais!", declarou ela.

Confira:

Bela Gil usou Gilberto Gil como referência para se divorciar

A apresentadora Bela Gil abriu o jogo sobre seu casamento com João Paulo Demasi e deu detalhes sobre a decisão de se separar do empresário. Durante um bate-papo com Eliana, Rita Batista e Tati Machado no Saia Justa, ela contou que o o pai Gilberto Gil serviu como referência para a tomada de decisão.

"Apesar de ter crescido nessa estrutura tradicional de família, eu saí muito cedo de casa, tive filha nova e minha filha já mora em outro país. Eu me separei recentemente e então assim, tudo dá uma bagunçada (...). Eu não tive exemplo de pais separados, né? O meu pai se separou duas vezes, antes. Mas ele está com a minha mãe até hoje, quase 40 anos, por aí. Esse é o exemplo, né? As pessoas nem sabem disso, mas uma coisa que me ajudou a separar foi [pensar]: 'Porr*! O meu pai já separou três vezes e está tudo bem'", contou. Veja o relato!

