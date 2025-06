Beatriz Reis reúne ex-BBBs em festa de 25 anos: 'Conexões que a vida me deu'

Ex-participante do BBB 24, Beatriz Reis celebrou a chegada de seus 25 anos em uma festa ao lado de familiares e amigos; veja fotos

Beatriz Reis celebrou a chegada de seus 25 anos em grande estilo! A influenciadora digital e atriz reuniu amigos, familiares e ex-BBBs em uma festa especial realizada na última sexta-feira, 31, para festejar o início de seu novo ciclo.

Por meio das redes sociais, a 'Bia do Brás' compartilhou com o público alguns registros marcantes da celebração. Nas imagens, é possível notar a presença da cantora Wanessa Camargo e Michel Nogueira, que participaram do reality show da TV Globo junto com a aniversariante, além de Vinicius Nascimento e Aline Patriarca, ex-BBBs 25.

A festa de Beatriz Reis contou com uma decoração caprichada repleta de balões e flores em volta da mesa de doces. Os convidados do evento ainda puderam degustar dois sabores de bolos, brigadeiros e outros docinhos personalizados.

Para a ocasião especial, a ex-participante do BBB 24 apostou em um vestido azul sem alças com estampa de rosas vermelhas. " Essas fotos guardam mais do que sorrisos: guardam história, carinho e conexões que a vida me deu como presente ", declarou ela na legenda da postagem.

" Cada pessoa aqui tem um lugar especial no meu coração e na minha trajetória. Ter vocês comigo nos meus 25 anos foi uma honra e uma alegria sem tamanho! Foi uma noite bem danada ", completou Beatriz.

Confira as fotos do aniversário de Beatriz Reis:

Ex-BBB Beatriz já faturou o prêmio final do reality show?

Ex-participante do BBB 24, Beatriz Reis segue colhendo bons frutos em sua carreira mesmo após um ano do fim de sua edição. Contratada da TV Globo, ela tem se consolidado cada vez mais em sua área profissional apresentando quadros na emissora e fechando publicidades com grandes marcas.

Em entrevista à coluna 'Play', do Jornal O Globo, Bia revelou que, apesar de não ter vencido o reality show, conseguiu faturar o valor final do prêmio, de R$ 2,92 milhões. A artista também pode proporcionar uma melhora significativa na vida de seus familiares, o que sempre foi seu principal objetivo; confira mais detalhes!

