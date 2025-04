Bárbara Coelho posta fotos raras no aniversário do irmão: 'Meu melhor amigo'

A jornalista Bárbara Coelho compartilhou fotos raras com o irmão, Bruno Coelho, e prestou uma bela homenagem em seu aniversário

Bárbara Coelho chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar fotos raras ao lado de seu irmão mais velho, Bruno Coelho. Ele completou mais um ano de vida nesta terça-feira, 29, e a apresentadora escreveu uma bela mensagem para ele.

"11 anos de diferença nos separam, mas muitas circunstâncias fizeram a gente se tornar, além de irmãos, muito amigos. Cuidar de mim ainda jovem, foi o primeiro desafio que pude presenciar você cumprir com maestria", disse a jornalista no começo do texto.

"Hoje somos nós dois aqui, com o saudoso sentimento que poderíamos ser "nós" 6. Celebramos sua vida neste plano. Papai, mamãe e nossos irmãos em outro num orgulho imenso de ter você como parte de nós. Feliz dia, meu irmão e melhor amigo. Saúde, motivos para celebrar a vida e paz no seu coração é o que desejo. Somos nós, por nós, pra sempre", finalizou a apresentadora.

O post recebeu diversos comentários. "Lindos", disse uma seguidora. "Que mensagem linda", escreveu outra. "Linda a relação de vocês!! Irmão é um laço lindo que conecta a gente, passado e presente. Feliz vida pro Bruno e que a relação de vocês só se fortaleça!", desejou uma fã.

Em fevereiro deste ano, Bárbara comunicou os fãs sobre a morte de sua mãe, Maria Inês Pandolfi Coelho, que estava lutando contra um câncer. "Eu nunca tive dúvidas de onde vim. Tem muito de você em nós. Da "bravura", da luta e da capacidade de mudar a rota, vou honrar sua história (...)", falou a apresentadora na ocasião.

Bárbara Coelho revela verdadeiro motivo de saída da TV Globo

A jornalista Bárbara Coelho, de 37 anos, falou pela primeira vez sobre a sua saída da TV Globo. Isso porque ela pediu demissão da emissora após sete anos no comando do Esporte Espetacular. A comunicadora disse ao UOL que a decisão foi motivada porque havia novos apresentadores no programa. Segundo ela, houve uma proposta da emissora para seguir como comentarista, mas optou por não assumir o novo cargo.

"Num primeiro momento eu pedi para pensar, porque achei que poderia ser uma boa oportunidade. Depois de um tempo, sinalizei que não era esse o caminho que eu gostaria de seguir, porque eu acho que ser comentarista me segmentaria mais ainda. Eu já sou do esporte, já pertenço a esse segmento que eu amo, é a minha paixão, mas eu gosto do fato de conseguir jogar nas 11. Sou apresentadora, comentarista, repórter e posso sentar e escrever, como já fiz inúmeras vezes", disse ela. Veja a declaração completa!

