Ary Mirelle se emociona com declaração especial de João Gomes: 'Chorando'

O cantor João Gomes usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua esposa, a influenciadora digital Ary Mirelle. Ela, que completou mais um ano de vida neste domingo, 9, ganhou uma mensagem especial do marido, com quem se casou em outubro passado.

Na publicação, ele compartilhou registros da amada. "Minha gatinha, tô de cantinho aqui pra te deixar essa mensagem de aniversário… você é muito especial pra mim… muito mais do que você pode imaginar. Quando eu te encontrei a primeira vez nunca imaginei que um dia eu fosse todo seu", iniciou ele.

Que complementou: "Meu coração, o meu amor e a minha vida eu dedicarei pra sempre a ti. Você é a musa da melhor canção que eu fizer… uma grande mãe e a mais linda mulher desse mundo… hoje foi só mais um dia, e eu quero passar a vida inteira com você. Você cuidando de mim e eu de você. Feliz aniversário, meu amor", encerrou.

Nos comentários, Ary Mirelle reagiu: "Não tava esperando por isso. Eu te amo, você é o amor da minha vida. Obrigada por tudo, obrigada por ser meu melhor amigo e cuidar tão bem de mim e de nosso filho. Sou apaixonada por você e tô aqui chorando agora. (Essa segunda foto é muito feia em, nem sabia que existia) te amo te amo minha vidaaaa", escreveu.

Veja a publicação:

Paternidade

Em recente entrevista à CARAS Brasil, João Gomes falou sobre a paternidade. Ele e Ary Mirelle são pais do pequeno Jorge, que completou 1 ano no dia 16 de janeiro. “Acho que mudou muito a minha rotina, o jeito de viver, o jeito de fazer as coisas (...) Ele tem o tempo dele, a gente sabe que ele tem o tempo dele". Leia a entrevista completa.

