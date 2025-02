Ary Fontoura entrega segredo de sua vitalidade: 'É isso que eu procuro fazer'

Ary Fontoura celebrou 92 anos no final de janeiro; em entrevista à Revista CARAS, o ator vibra com a nova fase e revela como lida com a maturidade

Um dos maiores nomes da arte brasileira, Ary Fontoura celebrou 92 anos no final do mês de janeiro. Declaramente apaixonado pela vida, o artista está ansioso para esta nova fase. Em entrevista à Revista CARAS, o ator abre a intimidade ao falar sobre maturidade e entrega qual o segredo para manter a vitalidade. "É isso que eu procuro fazer", afirma.

Na data tão especial, Ary Fontoura realizou uma comemoração ao lado da amiga Beth Goulart (64), os dois festejaram mais uma ano de vida juntos. Segundo o ator, esta foi a melhor festa de aniversário que já realizou.

"Foi realmente maravilhoso comemorar mais um ano de vida. 92 anos, cercada de amigos, foi uma festa extraordinária que nós fizemos aqui. Todas as pessoas que eu convidei compareceram, fomos até a madrugada dançando. Eu que sou muito festeiro, talvez [foi] a melhor festa que eu fiz na minha casa. Na verdade, o mês de janeiro é um mês assim muito festivo para nós aqui", afirma.

Fontoura chega aos 92 anos ativo na profissão e sendo um sucesso nas redes sociais, onde só no Instagram conta com mais de 6 milhões de seguidores. Ary entrega que o segredo de sua vitalidade é viver o melhor da vida e não se lamentar pelos problemas passados .

"Eu sou assim, eu gosto de me divertir muito. Eu acho que a vida está aí para ser vivida, que a gente têm uma noção exata do presente apenas. O futuro é tão incerto e que o passado já se foi! Essa é a minha filosofia, talvez aí resida o meu espírito que as pessoas tacharam de jovem", avalia.

"Se ter espírito jovem é pensar no hoje, para que o amanhã seja melhor e esquecer as agruras porque tristezas não pagam dívidas, e o que já passou passou, então, eu sou jovem! Esse é o segredo da minha vitalidade, é não esquentar a minha cabeça com nada e, sem evidentemente ser irresponsável, mas saber que para todos os problemas há solução. É isso que eu procuro fazer, cercado de amigos que me estimulam demais para que eu persista nessa minha maneira de ser, levando a vida alegremente", finaliza o ator Ary Fontoura.

Leia mais em:Ary Fontoura celebra aniversário de 92 anos: 'Feliz por poder chegar até aqui'

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: