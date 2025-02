Arthur Aguiar e Jheny Santucci recebem famosos em aniversário do filho

Arthur Aguiar e Jheny Santucci realizaram uma festa com o tema O Rei Leão para celebrar o primeiro ano do filho Gabriel. Confira!

Neste domingo, 9, Arthur Aguiar e Jheny Santucci realizaram uma festa para celebrar o primeiro ano do filho Gabriel. O evento, que aconteceu em um buffet de São Paulo, teve o tema de O Rei Leão, famosa animação da Disney.

A decoração contou com tons verde e marrom, e diversos animais espalhados para combinar com o tema. Claro que os personagens Simba, Timão e Pumba também não poderiam ficar de fora.

Além disso, a celebração também contou com muitos convidados famosos como foi o caso de Viih Tube, que estava acompanhada pelo marido Eliezere pela filha Lua, de um ano.

Tays Reis e Bieltambém fizeram questão de levar a filha Pietra, de dois anos, para celebrar a vida do amiguinho. Sophia, de seis anos, filha mais velha de Arthur Aguiar, fruto do seu relacionamento com Maíra Cardi, também esteve presente.

Declaração

Gabriel, filho de Arthur Aguiar e Jheny Santucci, completou seu primeiro ano de vida na sexta-feira, 7, e para comemorar a data especial, a mamãe coruja compartilhou um ensaio fotográfico encantador do herdeiro.

Nas fotos postadas no feed do Instagram da influenciadora digital, o menino aparece todo sorridente sentado no chão e usando um macacão. Gabriel também posou com seu bolo de aniversário, que teve como tema o filme O Rei Leão. Ao fundo é possível ver várias bexigas coloridas.

Ao mostrar as fotos fofas do filho, Jheny se declarou para o filho. "Gab, príncipe mais lindo do mundo… hoje celebramos seu primeiro aninho, e também um ano em que tudo se transformou ao nosso redor. Você chegou de surpresa, mas desde o primeiro momento, soubemos que era Deus quem te enviava para mudar nossas vidas para melhor. Você é nosso anjo, nossa riqueza, nossa alegria diária, ser sua mamãe e papai é um presente de Deus!", começou o texto.

"Em cada sorriso seu, em cada olhar curioso, em cada conquista pequenininha, vemos o amor de Deus se manifestando em nossas vidas. Você chegou para provar mais ainda que os planos de Deus para nossas vidas são maiores que os nossos, e os do Senhor são sempre perfeitos. Você trouxe uma luz tão intensa que iluminou nossos dias, e, mesmo nas noites mais difíceis, seu olhar nos lembrou que somos abençoados por ter você. Este ano foi desafiador, cheio de novos aprendizados, transformações, mas também de momentos indescritíveis de felicidade", acrescentou.

"Gab, você é um presente que Deus nos deu para nos ensinar a verdadeira essência do amor incondicional. Você despertou o melhor de nós!!! Hoje, celebramos não apenas o seu primeiro aninho, mas a certeza de que a nossa vida é mais completa, mais rica, mais cheia de sentido desde que você chegou. Te amamos infinitamente, e que Deus continue guiando seus passos, que te proteja sempre, te cubra de bençãos durante toda sua vida, te dê muita saúde, que você seja um homem honesto, inteligente, próspero, um homem de Deus. Feliz 1º aniversário, nosso príncipe. Tempo vai devagar ok? Hahahah. E Deus obrigada por nos entregar essa missão valiosa que é cuidar desse menino tão abençoado", finalizou.

