Antonio Fagundes abre o coração no aniversário da esposa: 'Amor da minha vida'

O ator Antonio Fagundes usou as redes sociais para compartilhar homenagem para lá de especial para a esposa, a atriz Alexandra Martins

O ator Antonio Fagundes usou as redes sociais nesta terça-feira, 4, para compartilhar homenagem para lá de especial para a esposa, a atriz Alexandra Martins, que está completando mais um ano de vida. Em seu perfil, o artista reuniu momentos ao lado da companheira e a parabenizou pelos 46 anos.

Nos cliques compartilhados, os dois aparecem sorridentes."Hoje meu amor festeja seu aniversário e sempre quem ganha o presente sou eu: mais uma linda volta ao sol ao lado dela. Que esse dia seja brilhante. Obrigado, amor da minha vida. Parabéns. Te amo", escreveu o veterano na legenda da publicação.

Nos comentários, fãs deixaram elogios. "Parabéns. Muita saúde e felicidades", desejou uma. "Que lindo sua manifestação de amor a sua esposa. Vida longa a ela, a você e a esse amor tão lindo", escreveu outra. "Felicidades !!!!que casal maravilhoso", enfatizou uma terceira pessoa.

Vale lembrar que os dois estão juntos desde o ano de 2007 e se casaram em 2016. Eles se conheceram durante um seriado de sucesso nos anos 2000.

Veja a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Antonio Fagundes (@antoniofagundes)

Antonio Fagundes revela motivo de não ter renovado contrato com a Globo

Dono de uma longa carreira nas telinhas, o ator Antonio Fagundes encerrou seu contrato com a TV Globo em 2022, após permanecer na emissora por 44 anos. Em entrevista ao 'Al Tabet', do Canal UOL, o artista abriu o jogo e revelou o motivo de não ter renovado o acordo profissional.

Segundo Antonio, uma cláusula imposta no documento o impediu de assinar a renovação do contrato. Ele, que se dedica bastante ao teatro, explicou que só seguiria na empresa caso tivesse liberdade de escolher os dias em que gravaria cenas no canal, sem atrapalhar suas peças. Leia mais!

