  2. Aniversário de Preta Gil: Relembre como foi a grande festa de 50 anos da cantora
Datas Especiais / Celebração

Aniversário de Preta Gil: Relembre como foi a grande festa de 50 anos da cantora

A cantora Preta Gil, que faria 51 anos na data de hoje, celebrou o último aniversário em uma super festa com amigos e familiares; relembre

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 08/08/2025, às 09h20

Luciano Huck e Angélica estiveram na festa de 50 anos de Preta Gil
Luciano Huck e Angélica estiveram na festa de 50 anos de Preta Gil - Foto: Reprodução / Instagram; @iude

A cantora Preta Gil (1974-2025) deixou um grande vazio e uma saudade imensa em todos que a admiravam. A artista, que faleceu no dia 20 de julho após uma longa batalha contra o câncer, completaria 51 anos nesta sexta-feira, 8. 

Amigos e familiares recordaram a data com muito carinho e iniciaram o dia prestando belas homenagens para Preta. A famosa, que sempre gostou muito de festas e celebrações, comemorou o último aniversário em grande estilo. Relembre:

Em agosto de 2024, quando completou 50 anos de vida, Preta Gil reuniu cerca de 700 pessoas em uma super festa, realizada em um armazém na Zona Portuária do Rio de Janeiro. O evento foi marcado por muita celebração e apresentações especiais de Ludmilla, que também cantou no aniversário de 40 anos da artista, e da banda Psirico.

Famosos como Carolina Dieckmann, Enzo Celulari, Simony, Isabel Fillardis, Juliette, Luciano Huck, Angélica, Maya Massafera, Giovanna Ewbank, Amora Mautner, Flora Gil, Marieta Severo, Tati Quebra Barraco, Narcisa, Rafa Kalimann, Sophie Charlotte, Maisa Silva, Marina Sena, Karol Conká, Pabllo Vittar, Xamã, Tiago Abravanel e Regina Casé estavam presentes para comemorar a chegada dos 50 anos da amiga.

"Muito amor! Comemorar essa virada de década ao lado de vocês foi incrível. Coração cheio de felicidade. Toda festa tem seu fim, mas essa noite poderia ter sido infinita. Muito grata por todas as memórias que criamos juntos. Amo vocês", declarou Preta, na época.

Autobiografia de Preta Gil

Além da grande festa, os 50 anos da cantora foram marcados pelo lançamento do livro 'Preta Gil: os primeiros 50'. A autobiografia traz revelações de vários âmbitos da vida da artista, incluindo acontecimentos pessoais e profissionais.

Na obra, Preta Gil também falou sobre o diagnóstico de câncer no intestino, descoberto em 2023, além da suposta traição do ex-marido durante o tratamento contra a doença.

Falecimento de Preta Gil

Preta Gil partiu aos 50 anos, no dia 20 de julho, após uma longa batalha contra o câncer colorretal. A cantora estava em Nova York, nos Estados Unidos, realizando um tratamento experimental em busca da cura da doença.

Após os médicos informarem que o tratamento não estava dando resultados, Preta decidiu retornar ao Brasil para reencontrar amigos que não puderam visitá-la fora do país e, principalmente a mãe, Sandra Gadelha. A cantora faleceu após tentar embarcar na UTI aérea.

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

