Angelo Paes Leme reflete sobre paternidade: 'A principal coisa na vida é amar'

Intérprete de Renato em Câncer com Ascendente em Virgem, Angelo Paes Leme comenta mensagem do filme e reflete sobre a paternidade à CARAS Brasil

Para Angelo Paes Leme (51) o sentido da vida está no amor. Dono de uma trajetória de sucesso, o ator é pai de Caetano (13) e reforça a importância de estar presente ao longo das fases da paternidade, sem se esquecer de que "a principal coisa nessa vida é amar".

"Na nossa caminhada, o nosso objetivo não é conquistar tanta coisa que imaginamos, a principal coisa nessa vida é amar. Esse é o sentido da vida. Se você não está amando, você não será feliz", começa Angelo Paes Leme , em entrevista à CARAS Brasil.

Para ele, a afirmação se faz presente em seu recente trabalho, como Renato no filme Câncer com Ascendente em Virgem (2025). Na trama, o personagem se aproxima da filha, Alice (Nathália Costa), após a descoberta do câncer de mama de sua ex-esposa, Clara (Suzana Pires).

Apesar de saber da importância da presença na relação com o filho, Angelo diz que o longa-metragem pode conversar com outros pais e ressaltar a mensagem. "A gente que tem filho, é só colocar os olhos nele, prestar atenção quando ele fala, te conta uma história, te mostra alguma coisa. Ele precisa dessa aprovação, e vamos precisar sempre das pessoas que amamos."

Sucesso nos cinemas e volta às novelas

Atualmente disponível no Globoplay, o filme Câncer com Ascendente em Virgem conquistou sucesso nos cinemas e, para Angelo, foi um verdadeiro presente. O ator comemora a possibilidade de estar em uma história potente, com um elenco estrelado e uma equipe feminina incrível.

"É um filme com a intenção clara de emocionar o público, fazendo ele se aproximar da vida desses personagens para refletir também sobre sua própria história", afirma. Na história, além da paternidade, seu personagem também aborda a questão do amadurecimento, e da crise que pode surgir com isso.

No entanto, o ator explica que nunca enfrentou o momento na vida pessoal. "Sempre estive 'de bem' com as fases da minha vida, aceitando os desafios, as mudanças internas e externas. Acho que a vida é transformação o tempo todo. Não somos uma coisa só, somos contraditórios, complexos."

"Estamos em mudança permanentemente, e isso que é bonito. As mudanças mínimas no seu corpo são as marcas da sua vida, da sua trajetória. E ao mesmo tempo, procuro viver plenamente cada momento. Com a idade, percebemos quando tentamos encaixar uma fase da nossa vida que ficou para trás, como a juventude, a infância", completa.

Para além do sucesso nas telonas, o ator não esconde a vontade de voltar aos folhetins. "Sempre, e continuo com desejo de fazer novela. Adoro fazer televisão. Nós atores gostamos de trabalhar. O que nos move são as histórias e os personagens."

