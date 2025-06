Angélica homenageia a namorada do filho mais velho, Joaquim: 'Menina iluminada'

A apresentadora Angélica prestou uma bela homenagem para a nora, Manoela Esteves, namorada de seu filho mais velho, Joaquim Huck

Angélica usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua nora, Manoela Esteves, namorada de seu filho mais velho, Joaquim Huck, que completou mais um ano de vida neste sábado, 7.

Nos Stories, a apresentadora compartilhou uma foto da jovem e escreveu uma bela mensagem. "Viva essa menina iluminada que amamos! Dia da nossa Mano, essa mulher generosa, doce e forte, que leva alegria e amor por onde passa. Que sua jornada seja de realizações. Estaremos sempre aqui torcendo por você", escreveu ela.

Depois, a mulher de Luciano Huck postou uma montagem com fotos das duas juntas e também de Manoela com Joaquim e a cunhada, Eva Huck. "Viva Mano", disse Angélica, acrescentando um emoji de coração.

Além de Joaquim e Eva, Angélica e Luciano também são pais de Benício Huck, que estava namorando a influenciadora digital Duda Guerra. O namoro dos dois chegou ao fim após a jovem se envolver em uma briga com outra criadora de conteúdo. Em entrevista ao portal LeoDias, Duda falou sobre o término. "Loucura esses dias, né? A gente tá bem e cada um está seguindo seu próprio caminho agora. Cada um com um rumo na vida", disse ela.

Confira:

Angélica comemora o aniversário da nora - Foto: Instagram

Quem é a namorada de Joaquim Huck?

A família dos apresentadores Angélica e Luciano Huck virou assunto na última semana após o fim do relacionamento entre o filho deles, Benício Huck, de 17 anos, com a influencer Duda Guerra. Em meio às notícias envolvendo o filho do meio do casal, Joaquim Huck, o primogênito dos apresentadores, e sua namorada, Manoela Esteves, mantêm uma vida discreta.

Discreta, Manoela Esteves tem a conta fechada no Instagram, mas já protagonizou alguns momentos ao lado do filho de Luciano Huck. Os dois começaram a namorar em 2021, quando tinham 16 anos. No TikTok, ela também não revela detalhes de seu namoro de quase quatro anos. Saiba mais!

