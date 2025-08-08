Angélica comemora aniversário de Preta Gil com lembranças: 'Para sempre'

No aniversário de Preta Gil, dia em que a cantora completaria 51 anos, Angélica comemora a data relembrando fotos inéditas com a amiga falecida

Nesta sexta-feira, 8 de agosto, a cantora Preta Gil completaria 51 anos e a apresentadora Angélica não deixou de homenagear a amiga, que faleceu no dia 20 de julho em Nova York, nos EUA, após lutar contra o câncer em seus últimos anos de vida.

Em sua rede social, a esposa de Luciano Huck fez um álbum com várias fotos ao lado da herdeira de Gilberto Gil e usou as lembranças para falar como a artista marcou sua vida. A famosa então desabafou sobre a falta que sente da cantora.

"Sempre será dia de comemorar você, Preta, mas hoje você estaria completando mais um ano de vida. E como faz falta ouvir sua risada, sentir seu abraço e ver essa energia tão única que iluminava qualquer lugar. A saudade é imensa, mas a gratidão por ter vivido tantas histórias ao seu lado é ainda maior. Você é força, é amor, é união e marcou nossas vidas de um jeito que nada apaga. Sempre na nossa memória e no nosso coração. Te amo pra sempre", escreveu a loira.

Assim como Angélica, Gilberto Gil também prestou homenagem para a filha: "Na Família Gil, o dia 8 de agosto será sempre o dia oficial da alegria e celebração, da nossa integrante mais festiva! Uma saudade sem fim!". E os fãs deixaram mensagens de carinho. "Uma estrela que virou uma estrela", falou uma. "Preta era luz , alegria, empatia ! Ela está brilhando por aí. Aqui fica a lembrança e a saudade", disse outra. "Gil, você tem uma espiritualidade que eu admiro muito. Você é um ser de luz", comentou um terceiro.

Logo quando a irmã de Bela Gil morreu, a apresentadora postou um vídeo de um momento feliz com a amiga."Não tenho palavras. Só um silêncio cheio de saudade e um coração transbordando gratidão. Gratidão por ter tido você na minha vida, tão perto de mim e da minha família, com esse seu jeito único de ser, inteira, presente, verdadeira. Você foi amiga no sentido mais profundo da palavra, daquelas que a gente leva pra sempre, mesmo quando a presença se transforma em lembrança. Sua força, sua luz, sua alegria de viver, mesmo nos dias difíceis, sempre foram uma inspiração pra mim. Você lutou com dignidade e coragem. Descaaaansa, meu amor. Te levo pra sempre no meu coração", escreveu a comunicadora.

Irmã de Preta Gil também prestou homenagem

Nos primeiros minutos desta sexta-feira, 8, irmã mais velha de Preta Gil, Nara Gil compartilhou uma homenagem para a cantora. Na publicação em seu perfil, ela resgatou algumas fotos de momentos marcantes ao lado de Preta e aproveitou para ressaltar o amor e a saudade que sente da familiar.

"Sempre gostei de escrever e, em muitos momentos, soube o que dizer. Agora já não sei. 8 de agosto. Só amor e saudades", declarou a primogênita do cantor Gilberto Gil na legenda da publicação. Nos comentários, diversos amigos, familiares e admiradores da família Gil deixaram mensagens carinhosas e de apoio a Nara.

Foi confirmada a informação de como Preta Gil morreu no domingo, 20, em Nova York, nos EUA. No Jornal Nacional foi noticiado que a herdeira de Gilberto Gil acabou falecendo em uma ambulância.

A artista estava no veículo após tentar embarcar na UTI aérea para retornar ao Brasil. A decisão de retornar teria sido tomada depois dos médicos alegarem que o tratamento experimental não estava dando resultados. Além disso, a famosa faria aniversário no dia 8 de agosto e gostaria de estar no país para comemorar.

Preta Gil tinha muita vontade de retornar para reencontrar amigos que não tinha conseguido ver e principalmente com a mãe, Sandra Gadelha.

"Ontem [domingo, 20] Preta chegou a embarcar na UTI aérea que a traria de volta, mas passou mal e morreu na ambulância a caminho do hospital", noticiou o jornalista responsável pela reportaegem sobre a cantora no Jornal Nacional.

