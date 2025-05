Andréia Horta encanta com fotos inéditas ao lado da filha: 'Coisa mais linda'

O ator Ravel Andrade encantou o público ao compartilhar uma bela homenagem à esposa, a atriz Andréia Horta, no Dia das Mães

O ator Ravel Andrade encantou o público ao compartilhar uma bela homenagem à esposa, a atriz Andréia Horta. Em comemoração ao Dia das Mães, celebrado neste domingo, 11, o artista compartilhou fotos inéditas da amada com a filha, Yolanda, de cinco meses.

Nas imagens, as duas aparecem durante uma viagem a Madri, na Espanha, e a atriz também foi clicada amamentando a filha. "A primeira foto é em Madrid, no dia 04/05. Para nossa surpresa, era Dia das Mães lá. Ficamos sabendo porque a senhora ao lado da Andréia deu parabéns a ela. Não entendemos no início, e, quando a ficha caiu, a felicidade foi tamanha. Ela merece — logo no primeiro ano, dois dias para celebrar!", iniciou ele na legenda.

E complementou: "Andréia tem o dom do amor imenso, dom de mãe. Esse milagre divino chamado Yolanda tirou a sorte grande. Feliz Dia das Mães, meu amor. Você me inspira todos os dias com essa força que só uma mãe tem. Companheira de tantas aventuras, de tantas alegrias… Te amamos com muita força".

Nos comentários da publicação, Andréia Horta respondeu: "Meu amor, com você, por você essa alegria foi possível!!! Te amo total". E outros internautas elogiaram a atriz. "Que lindo e comovente esse texto! Que lindos vocês três", disse uma. "Que amor", escreveu outra. " Coisa mais linda!", postou uma terceira pessoa.

Dia das Mães na Espanha

Recentemente, Andréia Horta compartilhou um texto em homenagem à filha e detalhou que, desde o primeiro instante, ela e o companheiro cuidaram da filha sozinhos, apenas os dois. "Una madre em Madrid. Hoje é dia de las madres aqui. Cuidamos, meu companheiro e eu, de nossa filha desde o primeiro instante, só nós dois. São 5 meses da experiência mais bonita que já vivi. Estar aqui. Ser meu primeiro dia das mães com Yolanda nos braços. Estar no mundo com a filha. Olhar o mundo depois de ter a filha. Ser mãe. Ser mãe. Ser a mãe", escreveu ela na legenda.

O relacionamento de Andréia Horta e Ravel Andrade

Vale lembrar que Andreia e Ravel estão juntos desde 2022 e anunciaram a gravidez no final de junho. A primeira filha de Andréia e Ravel nasceu no dia 30 de novembro de 2024, em uma maternidade do Rio de Janeiro.

