André Rizek chama atenção com homenagem de aniversário para Andréia Sadi

O jornalista André Rizek prestou uma bela homenagem para a apresentadora Andréia Sadi, que completou 38 anos nesta quinta-feira (8)

O jornalista André Rizek usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua esposa, a também jornalista Andréia Sadi, que completou 38 anos de vida nesta quinta-feira, 8.

Em seu perfil, o apresentador do Sportv compartilhou uma foto em que a aniversariante aparece toda sorridente, usando um vestido longo preto, e escreveu uma bela mensagem para ela. "Hoje é o dia dela. Meu amor dessa - e de todas as vidas. Feliz TUDO e muita luz, sempre, para você e nossa família. Que gata...", disse ele na legenda.

Nos comentários, os fãs de Rizek parabenizaram Sadi, que apresenta o Estúdio I, na GloboNews. "Parabéns e muitas alegrias em sua vida!!", desejou uma seguidora. "Sabia que ela era taurina. Parabéns... adoro te assistir na GloboNews", comentou outra. "Parabéns, Andréia!! Muita saúde, alegrias, amor! Deus abençoe grandemente sua vida! Bora comemorar muito a vida", falou uma fã

Andréia Sadi e André Rize estão juntos desde 2019 e são pais dos gêmeos João e Pedro. Os meninos completaram quatro anos no dia 7 de abril e a jornalista comemorou a data especial em sua rede social. "Dizem que repórter precisa ter sorte. Verdade. E a minha melhor notícia veio no dia do jornalista (7/4) de 2021. E em dose dupla! Ganhar na mega mesmo é ser mãe do João e do Pedro (...)", celebrou ela em um trecho.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por André Rizek (@andrerizek)

André Rizek fala sobre casamento com Andréia Sadi

Os jornalistas André Rizek e Andréia Sadi estão noivos! O pedido de casamento aconteceu no réveillon. Em um post nas redes sociais, o apresentador mostrou uma foto dos dois abraçados na noite da virada e relembrou a história de amor deles, que começou em 2019.

"Momento em que pedi ela em casamento ontem - e a jornalista aceitou. Há testemunhas (e até madrinha), mas deixo registrado logo cedo para o caso de acordar com 'calma aí, não era bem assim, vamos pensar melhor'", disse ele em um trecho. Confira a publicação!

Leia também:Andréia Sadi chama atenção ao postar clique raro dos filhos gêmeos