André Gonçalves celebra 14 anos do enteado, filho de Danielle Winits

Filho caçula de Danielle Winits comemorou o aniversário com um bolinho especial ao lado da mãe e do padrasto, André Gonçalves

Dia de festa na casa de Danielle Winits! Filho caçula da atriz, Guy completou 14 anos de vida na última segunda-feira, 28, e ganhou um bolinho especial para celebrar a data em família.

O ator André Gonçalves, marido de Danielle, ainda prestou uma bela homenagem ao menino. Por meio de suas redes sociais, o ex-participante de 'A Fazenda 15', da Record TV, publicou um vídeo com diversos registros do enteado e o parabenizou por mais um aniversário.

Além de resgatar cliques inéditos de Guy ainda na infância, André também selecionou algumas imagens da festinha de 14 anos do menino. "Feliz aniversário! Te amo", escreveu o artista na legenda da publicação.

Dani Winits também compartilhou em seu perfil registros da celebração em família e se declarou ao caçula: "Meu menino bonito de tudo com quem só tenho a aprender... 14 anos desse tamanho de amor que também me faz entender o porquê sou tão feliz em simplesmente viver", declarou ela.

Vale lembrar que Guy é filho de Danielle Winits com o também ator Jônatas Faro. A famosa ainda é mãe de Noah, de 17 anos, fruto do antigo relacionamento com o apresentador Cássio Reis.

Danielle Winits fala sobre atual relação com os pais de seus filhos

Recentemente, Dani Winits foi questionada sobre ser amiga dos pais de seus dois filhos e abriu o jogo sobre a relação atual com Cássio Reis e Jônatas Faro.

"Amiga é uma palavra forte, é quase um café expresso (risos). Eu gostaria [de ser amiga de ex], mas nem sempre tudo o que a gente gostaria é possível. O pai do Noah é um pai fantástico, é um pai presente. Meu segundo filho, eu tenho uma outra história, sou mãe solo e, sem dúvida, não é possível manter uma relação [amigável], o que é uma pena", afirmou ela no podcast Desculpa Alguma Coisa.

Casada com André Gonçalves, a atriz iniciou o romance com o ator em 2016 e, em novembro do mesmo ano, os dois oficializaram a relação. Em 2023, o casal passou por uma breve separação, reatando poucos meses após o fim da união.

