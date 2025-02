Ana Paula Siebert mostra casa repleta de flores e celebra aniversário

Em suas redes sociais, Ana Paula Siebert mostrou sua casa repleta de flores e agradeceu pelas mensagens carinhosas de aniversário

Em suas redes sociais, Ana Paula Siebert sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de três milhões de seguidores.

Nesta terça-feira, 18, a empresária completa 37 anos de vida. A famosa publicou várias fotos em que surgiu ao lado do marido Roberto Justus e da filha Vicky, de quatro anos.

Além disso, Ana Paula fez questão de mostrar que recebeu inúmeros buquês de flores na data especial. "Happy Birthday. 37 anos comemorados de todas as formas! Com direito a casa lotada de flores coloridas, como eu amo receber flores, almoço surpresa das amigas e festinha com tema Marie preparada pela Vicky. Quanta alegria, obrigada por tantas mensagens lindas e cheias de energia. Que meu novo ciclo seja muito especial", escreveu ela na legenda.

Detalhes da comemoração

Aniversariante do dia, Ana Paula Siebert realizou um almoço bastante especial em família no último sábado, 15, para comemorar a chegada de seus 37 anos. A celebração foi organizada pela influenciadora digital e segundo Roberto Justus (69), marido da personalidade, a tarde foi especial. Em entrevista à CARAS Brasil, o empresário abre o coração ao falar da esposa e adianta as comemorações dos seus dez anos de casado.

Ana Paula Siebert celebra 37 anos nesta terça-feira, 18, mas antecipou as comemorações promovendo um almoço na fazenda para amigos e familiares, no último sábado, 15. Roberto Justus fala sobre o evento especial e revela que cerca de 45 convidados estiveram presentes, com mais da metade sendo familiares.

"O almoço de celebração da Paula foi uma coisa pequena [...] para não deixar a data passar em branco. Ela organiza lindamente como sempre! Os almoços dela são lindos, a gente botou uma musiquinha ao vivo lá, cantamos, dançamos, nos divertimos, foi muito gostoso", declara.

Apaixonado pela família, Roberto Justus abre o coração ao falar dos familiares e destaca que o final de semana foi muito especial, pois Ana Paula Siebert conseguiu reunir alguns parentes que moram longe: "E mais ainda que o final de semana inteiro com a família dela do Sul, com meus filhos, com os meus netos, juntamos todo mundo e foi muito divertido, foi muito gostoso o final de semana em comemoração [do] aniversário dela. Uma festa menor, mas muito bacana, muito bem feita!", afirma.

