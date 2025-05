Ana Maria Braga se declara no aniversário do filho: 'Orgulho imenso de você'

A apresentadora Ana Maria Braga chamou a atenção dos seguidores ao comemorar o aniversário de 41 anos do filho, Pedro Maffei

Dia de festa! Ana Maria Braga usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para seu filho, Pedro Maffei, que completou 41 anos nesta terça-feira, 27.

Em seu perfil oficial, a apresentadora do programa Mais Você, da TV Globo, compartilhou algumas fotos com o herdeiro e escreveu uma mensagem especial para ele.

"Parabéns, Pedrão! Que a vida nos mantenha sempre de mãos dadas, olhando na mesma direção e caminhando com amor, respeito e parceria. Tenho um orgulho imenso de você. Você é uma das minhas maiores razões de existir", declarou a artista na legenda da publicação.

Os internautas deixaram mensagens de felicitações nos comentários. "Parabéns para o filhão, Deus abençoe ricamente sua vida", disse uma seguidora. "Parabéns a ele! Saúde e alegrias!", desejou outra. "Parabéns, felicidades. Deus abençoe sempre sua vida Pedro!", falou uma fã. "Que sorriso bonito ele tem, parabéns pelo filhote!", comentou mais uma.

Além de Pedro, Ana Maria Braga também é mãe de Mariana Maffei, de 42 anos. Os dois são frutos de seu casamento com o economista Eduardo de Carvalho, com quem ela ficou entre 1980 e 1992. A apresentadora tem cinco netos: Bento, de 13 anos, filho de seu caçula com Manuela Corano, e Joana, de 13, Maria, de 10, Varuna, de 4, e Hima, de 1, herdeiros de sua primogênita.

Confira:

Ana Maria Braga mostra detalhes de sua capela

A apresentadora Ana Maria Braga emocionou o público que a acompanha ao compartilhar um vídeo bastante especial da capela de sua casa, localizada em São Paulo. Bastante religiosa, a comunicadora mostrou detalhes do local e revelou a coleção de santinhos que ganha de fãs e amigos.

No registro, Ana Maria mencionou a boa energia que sente toda vez que entra na capela. "Tudo o que vocês me mandam, desde as coisinhas simples, manual… é muita energia do bem. E é isso que me emociona quando eu entro aqui, só tem energia do bem, então a gente fica abençoada", declarou a loira, em meio às lágrimas de emoção. Confira!

