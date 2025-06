Ana Maria Braga manda recado especial ao genro, marido de Mariana Maffeis

Ana Maria Braga mandou um recado especial ao genro Badarik González ao vivo no Mais Você pelo aniversário dele nesta terça-feira, 17

Genro da apresentadora Ana Maria Braga, o professor de yoga colombiano Badarik González, que é casado com Mariana Maffeis, está completando mais um ano de vida nesta terça-feira, 17. Para celebrar a data especial, a funcionária da Globo mandou um recado para o genro durante o programa Mais Você.

"Quem tá fazendo aniversário hoje é Badarik González, meu genro, marido da minha filha Mariana. Um beijo, Badarik", celebrou a apresentação durante a atração. Vale lembrar que Badarik e Mariana são pais de Varuna, de 3 anos, e de Hima, de 10 meses. Mariana ainda é mãe de Joana, de 13 anos, e de Maria, de 9 (de sua relação com o ex, Paschoal Feola).

Declaração de Mariana Maffeis

Para celebrar a data especial, Mariana Maffeis fez uma declaração para o seu esposo e compartilhou uma foto de Badarik com os filhos. "Ano passado, quando te desejei ‘Vida Longa e Morte Súbita’, a internet já saiu falando que você havia morrido. E segue até hoje. Esse evento me fez e faz pensar em coisas distintas. Primeiro na falta de cultura do nosso Brasil. Brasil que não lê, que não interpreta", ela iniciou.

"Segundo pensei nos que se aproveitam dessa falta de cultura em busca desenfreada de atenção, de ‘rendimento’. Outras pobres almas, pensaria. Terceiro pensei nessa falta de vontade de sairmos do lugar conhecido do ‘parabéns, felicidades, muitos anos de vida’. E quarto lugar vejo o quanto queremos evitar o inevitável; o quanto queremos tapar o sol com a peneira fingindo que a ‘morte’ nunca nos dará sua face e que falar sobre parece até insulto", continuou.

Em seguida, ela contou como conheceu a expressão. "Conheci ‘vida longa e morte súbita’ dos lábios de uma cara amiga de décadas, Beatriz Videira. Ao ouvir pensei, é isso! Vivermos muito, testemunharmos muito, e partirmos sem convalescer. Que mais desejar pra alguém em sua data de aniversário? Para mim, nada mais!"

Por fim, declarou: " Te adoro muito. Siga sempre sendo você que presenteia com detalhe e com grandeza todos ao redor, louvando o jogo da vida quando a mente se faz cristalina; dançando o som do tempo quando ele sopra para todos os lados. Hoje e sempre, vida longa e morte súbita pois a morte apenas é a nossa grande oportunidade de sabermos mais da vida; que seja longa, próspera e de muitas alegrias e evolução constante!"

