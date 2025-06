Ana Maria Braga ganha surpresa especial no Dia dos Namorados: 'Um maridão'

A apresentadora Ana Maria Braga compartilhou o presente que recebeu do marido, o jornalista Fábio Arruda, no Dia dos Namorados

A apresentadora Ana Maria Braga e o marido, o jornalista Fábio Arruda, estão celebrando mais um Dia dos Namorados. Durante o Mais Você desta quinta-feira, 12, ela mostrou a decoração em clima de romance no estúdio e mostrou que foi presenteada com flores do companheiro.

Durante a atração, ela mostrou que recebeu um buquê de tulipas. "Eu acabo de ganhar agora de manhã do meu marido. Olha que lindo", se derreteu ela. Louro Mané reagiu dizendo que ele é "um maridão", mas Ana completou: "Ele é um maridão não só por isso!", disse a apresentadora em seguida.

Ana Maria Braga no Mais Você - Foto: Reprodução/Globo

Como Ana Maria Braga conheceu o marido?

Recentemente, a apresentadora Ana Maria Braga falou sobre seu relacionamento discreto com o jornalista Fábio Arruda. Apesar de estarem juntos desde março de 2022, o casal assumiu publicamente o namoro somente há cerca de um ano, em 2023.

Durante participação no 'Altas Horas', da TV Globo, ela contou que encontrou o companheiro pela primeira vez nos corredores da emissora. "Na pandemia, eu vim para São Paulo, e aí de máscara, eu estava passando no corredor, olhei para ele, ele me olhou, pronto, acabou. Era impossível não fazer de novo esse olhar", recordou.

Como foi o casamento de Ana Maria Braga?

No início de abril, os dois oficializaram a união com uma cerimônia intimista na mansão dela, em São Paulo. Para a troca de alianças, ela apostou em um look colorido, que foi feito com bordados de flores em tons de rosa e azul. O modelito da noiva combinou com a roupa do noivo, que se casou com um terno rosa. Ela entrou na cerimônia sendo conduzida pelo filho, Pedro.

