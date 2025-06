Ana Hikari entrega segredo de noivado aberto e à distância: 'É o mais importante'

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, Ana Hikari abre a intimidade e revela detalhes do relacionamento aberto com Facundo Connio

Ana Hikari (30) vive um ano de grandes conquistas, após tirar a CNH na categoria D, que permite conduzir veículos de transporte de passageiros com mais de 8 lugares, ela também aguarda ansiosa o Dia dos Namorados, e, claro, vai passar a data ao lado do companheiro, o chef de cozinha uruguaio, Facundo Connio.

Em especial para o Dia dos Namorados — comemorado no Brasi na quinta-feira, 12 — Ana Hikari é uma das celebridades convidadas pela CARAS Brasil para falar sobre vida amorosa. Ela e o noivo vivem um relacionamento aberto pautado em muito respeito e união.

Segundo Ana Hikari, o segredo para uma relação não monogâmica dar certo é o diálogo e alinhamento das expectativas, algo que existe em seu noivado:"Eu amo esse formato de relação, porque pra mim faz muito mais sentido aceitar que somos humanos e temos desejos, sem suprimi-los".

"Muito diálogo é o mais importante, não só pra uma relação a distância, mas pra qualquer relação saudável. Inclusive não só no campo amoroso, seja uma amizade, relação familiar ou de trabalho, eu sou a maior embaixadora da comunicação aberta, cuidadosa e objetiva", declara.

No ano passado, meio da festa de 30 anos, que aconteceu no Meow Maison, na cidade de São Paulo, o companheiro de Ana Hikari se ajoelhou e fez o pedido. Quase seis meses depois do pedido se tornar público, a atriz fala sobre esta nova fase do relacionamento.

"Está ótimo! Ele segue no Uruguai como dono e chef do restaurante dele, És Mercat em Montevideo e agora também é dono de um bar de vinhos maravilhoso. A gente tem se visto frequentemente, inclusive agora na semana do dia dos namorados ele vem pro Brasil me ver. Morro de saudades, mas eu amo a relação nessa dinâmica", finaliza a atriz.

