Ana Hickmann se declara para filha de Edu Guedes: 'Doçura incrível'

Em suas redes sociais, Ana Hickmann fez questão de se declarar para Maria, filha de Edu Guedes, que está fazendo aniversário

Em suas redes sociais, Ana Hickmann sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 18 milhões de seguidores. Atualmente, a apresentadora é noiva de Edu Guedes, que é pai de Maria Eduarda, fruto do seu relacionamento com Daniela Zurita.

Neste domingo, 9, a jovem está completando 16 anos de vida e a famosa fez questão de se declarar para a enteada. Em sua conta no Instagram, Ana relembrou diversos momentos especiais ao lado de Maria.

"Maria, você é uma menina muito especial, querida e amada por todos. A tia Ana te admira muito e tenho orgulho em poder dizer que sou sua amiga. Você é forte e determinada, inteligente, e ao mesmo tempo é dona de uma doçura incrível. Linda por dentro e por fora, uma princesa, que está se transformando em uma rainha para ganhar o mundo. Feliz aniversário. Te amo, Mary", escreveu ela na legenda da publicação.

Rapidamente, o post recebeu inúmeros comentários de fãs que deixaram mensagens carinhosas para a aniversariante do dia.

Mais homenagens

Neste domingo, 9, o apresentador postou em sua conta no Instagram várias fotos em que aparece ao lado da filha Maria Eduarda, fruto do seu antigo relacionamento com Daniela Zurita.

Neste domingo, 9, o apresentador postou em sua conta no Instagram várias fotos em que aparece ao lado da filha Maria Eduarda, fruto do seu antigo relacionamento com Daniela Zurita.

Na legenda da publicação, o famoso se declarou para a herdeira que está completando 16 anos de vida. "Parabéns, minha filha querida. A cada dia sinto mais orgulho de você, do quanto se empenha para fazer tudo de forma primorosa. Que seus sonhos se realizem sempre! Estarei sempre aqui para te apoiar. Você é muito importante para mim e para todos que estão ao seu lado. Te amo, papis", escreveu ele.

