Ana Hickmann mostra o bolo e a decoração da festa de aniversário da filha de Edu Guedes

A apresentadora Ana Hickmann usou as redes sociais para mostrar como foi seu fim de semana e compartilhou registros do aniversário de sua enteada

A apresentadora Ana Hickmann usou as redes sociais para mostrar como foi seu fim de semana. Na manhã desta segunda-feira, 10, ela compartilhou momentos dos dias de folga, incluindo a festa de aniversário da filha do seu noivo, Edu Guedes. Maria Eduarda completou 16 anos no domingo, 9.

A jovem, que é filha do apresentador com Daniela Zurita, celebrou a data com uma decoração especial. A mesa do bolo foi enfeitada com flores coloridas em tons de laranja, rosa, azul e lilás. Além dos doces, um bolo de dois andares, decorado com delicadas flores em tons suaves, incluindo amarelo, azul e rosa, completou a decoração.

Em outros registros, ela mostrou um de seus animais de estimação dormindo no sofá, um passeio de moto com Edu Guedes, entre outros momentos.

Ana Hickmann mostra registros do fim de semana (Reprodução/Instagram)

Declaração

Ainda neste domingo, Ana Hickmann compartilhou uma declaração para a enteada. Em um post nas redes sociais, ela relembrou diversos momentos especiais ao lado de Maria. "Maria, você é uma menina muito especial, querida e amada por todos. A tia Ana te admira muito e tenho orgulho em poder dizer que sou sua amiga. Você é forte e determinada, inteligente, e ao mesmo tempo é dona de uma doçura incrível. Linda por dentro e por fora, uma princesa, que está se transformando em uma rainha para ganhar o mundo. Feliz aniversário. Te amo, Mary", escreveu ela na legenda da publicação.

Edu Guedes também se declarou para a herdeira."Parabéns, minha filha querida. A cada dia sinto mais orgulho de você, do quanto se empenha para fazer tudo de forma primorosa. Que seus sonhos se realizem sempre! Estarei sempre aqui para te apoiar. Você é muito importante para mim e para todos que estão ao seu lado. Te amo, papis", escreveu ele.

