Ana Hickmann faz linda declaração para o sobrinho: 'Homem admirável'

Em suas redes sociais, Ana Hickmann fez uma linda declaração ao sobrinho e afilhado, que está completando 22 anos de vida

Em suas redes sociais, Ana Hickmann sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 18 milhões de seguidores.

Nesta sexta-feira, 28, a apresentadora publicou diversas fotos em que aparece ao lado do sobrinho Vitor, filho de sua irmã Fernanda Hickmann.

O rapaz, que está completando 22 anos de vida, também é afilhado de Ana. A famosa fez questão de se declarar para ele na legenda da publicação.

"Hoje dia 28/02 é o dia mais lindo do ano!!! Dia que o nosso primeiro menino da família nasceu. Meu Deus, o tempo voou. Vitor, a dinda custa a acreditar que hoje você completa 22 anos! Você é o melhor filho, melhor sobrinho, melhor primo e irmão mais velho. Tenho tanto orgulho, você se tornou um homem admirável, lindo, carinhoso, dedicado, forte, honesto. Só tenho coisas boas para falar de você. Feliz aniversário, Vitor!!! Parabéns", escreveu ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Hickmann (@ahickmann)

Desabafo

A apresentadora Ana Hickmann usou as redes sociais na manhã de domingo, 23, para compartilhar um desabafo sobre o fim do casamento com o empresário Alexandre Correa e a disputa judicial entre eles. No vídeo publicado, ela falou sobre o episódio da fraude de assinaturas e citou uma ex-funcionária.

"Não sou de usar rede social para fazer isso, mas dessa vez não dá para deixar passar. O meu agressor continua tentando me calar. O meu agressor continua me agredindo verbalmente em todos os cantos. E agora está levantando uma legião de haters e stalkers para fazer o mesmo. Ele e sua cúmplice", iniciou ela.

Que complementou: "Os dois alegam que não fizeram nada de errado. Então, por que se negaram e continuam se negando a fornecer material grafotécnico para a perícia? É o que eu me pergunto. Quem não tem nada a temer, mostra. Quem não deve, não teme. Está fugindo por quê? Deve ter muita coisa para esconder. Não entregou nada até agora e continua mentindo todo dia. Meu agressor e sua parceira, sua cúmplice."

O desabafo da apresentadora ocorre após o banco atestar como verdadeira a assinatura de um empréstimo feito em uma instituição financeira, que a apresentadora alega ter sido falsificada. A instituição está cobrando um valor de R$ 730 mil da artista. Um laudo anterior havia constatado que a assinatura não era dela, mas o documento não foi aceito pela instituição financeira. Com isso, uma nova perícia foi realizada com um profissional indicado pelo juiz. As informações são do portal Quem.

Leia também: Ana Hickmann completa 44 anos; famosa começou carreira como modelo aos 15 anos