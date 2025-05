Ana Hickmann entrega bastidores de casamento com Edu Guedes: 'Dar uma nova chance'

Em entrevista à CARAS Brasil, Ana Hickmann revelou com exclusividade mais detalhes dos preparativos para sua festa de casamento luxuosa com Edu Guedes

Há cerca de duas semanas, Ana Hickmann (44) e Edu Guedes (51) surpreenderam os fãs ao confirmarem que já estão casados. O casal, formado em janeiro de 2024, decidiu dar um novo passo no relacionamento, mas de forma discreta. Apesar de o casamento no civil não ter sido compartilhado com os internautas, os dois já estão correndo atrás dos preparativos para a festa de celebração. Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora revelou mais detalhes dos bastidores do momento.

"Foi intimista, entre nós dois, mas também muito especial. Nós optamos por não fazer uma comemoração e deixar esse momento para a nossa cerimônia, que deve acontecer até o final do ano. Mas casar com o Edu com certeza tem um significado enorme para mim. Foi uma forma de oficializarmos o nosso amor e é um orgulho para mim dizer que sou esposa dele", explicou.

A apresentadora aproveitou o momento para esclarecer os motivos que levaram o casal a escolher se casar antes no civil: "Foi uma vontade em nos tornarmos oficialmente casados. Estamos planejando a nossa cerimônia e festa com muito carinho, mas, por conta da obra da fazenda do Edu, onde tudo vai acontecer, ainda estamos sem data definida. Então, entramos em comum acordo que era o momento de nos tornarmos marido e mulher, já que estamos felizes vivendo em família como casados".

"[O casamento no civil] Tem o significado mais lindo do mundo! Para mim, é a confirmação de que é possível se dar uma nova chance e de que o amor verdadeiro, com muito respeito e cumplicidade, existe. Estamos vivendo uma fase maravilhosa", finaliza.

À CARAS Brasil, a comunicadora ainda entregou mais detalhes do que os fãs devem aguardar da festa de casamento, que ainda não tem data confirmada. "Podem esperar uma festa grande, muito animada e cheia de amor. Estamos programando tudo nos mínimos detalhes para viver esse momento especial com a nossa família e amigos", explicou.

"Já definimos o espaço, o buffet, o bar de drinks e onde faremos nossos trajes. Sou apaixonada por decoração e já tenho várias inspirações para a nossa cerimônia e festa. Por enquanto, é isso que eu posso adiantar. Agora estamos na expectativa da data", finalizou.

