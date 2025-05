Ana Hickmann encanta em homenagem de aniversário para irmã caçula

Em suas redes sociais, Ana Hickmann fez uma linda homenagem de aniversário para sua irmã caçula Isabel Hickmann. Confira!

Em suas redes sociais, Ana Hickmann sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 18 milhões de seguidores.

Neste sábado, 10, a apresentadora postou várias fotos em que aparece ao lado da irmã caçula Isabel Hickmann, que está fazendo aniversário.

Em algumas imagens, Ana também mostrou outros membros da família e fez questão de se declarar para a irmã. "Linda! Forte, guerreira, super mãe, minha amiga e irmã caçula. Feliz aniversário, Isabel Hickmann. É difícil achar as palavras certas para você, só sei dizer que te amo muito e tenho muito orgulho de você! Hoje é dia de festa", escreveu ela.

Nos comentários, Isabel agradeceu a homenagem. "Ah obrigada!!! Te amo muito, obrigada por estar na minha vida sempre", escreveu.

Maternidade

Mãe do pequeno Alexandre, de 11 anos, Ana Hickmann revela que sua vida passou por grandes transformações após o nascimento do filho, ao que ela mesma afirma: "Me transformei em uma leoa por ele!".

Na Semana das Mães, Ana Hickmann é uma das celebridades convidadas pela CARAS Brasil para falar sobre maternidade e família. A artista coleciona no currículo diversas profissões como: empresária, apresentadora de TV, modelo, empreendedora, influenciadora digital e, com muito orgulho, mãe!

Ana Hickmann reflete que equilibrar tantas atribuições não é uma tarefa fácil, mas reforça que encontra no filho seu combustível para seguir em meio aos desafios: "Minha vida é muito corrida, muitas vezes acordo exausta, mas sei que preciso seguir em frente porque ele precisa de mim", a apresentadora destaca.

"O Alezinho é a minha maior força para tudo! [...] Sou uma mãe protetora, coruja e apaixonada, mas também sou firme em alguns momentos. Eu entendo que a maternidade exige essa postura, para que ele cresça um menino do bem, educado, com caráter e gentil com as pessoas e com os animais", declara.

