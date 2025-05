Ana Hickmann emociona ao fazer declaração para a mãe e refletir sobre aprendizados

Em homenagem à mãe, a apresentadora Ana Hickmann compartilhou um relato emocionante sobre maternidade: "Mostrou que nunca é tarde"

Em clima de Dia das Mães, Ana Hickmann marcou presença em um almoço especial promovido por uma marca de roupas em São Paulo e aproveitou a ocasião para falar sobre maternidade. Mãe de Alexandre, de 11 anos, e filha de Reni Saath, a apresentadora destacou como se inspira na mãe e refletiu sobre o valor de seus aprendizados .

"O que aprendi com a minha mãe... É uma grande amiga que tenho. Valorizo todas as coisas que ela me ensinou ao longo da vida e que a gente ainda vem aprendendo com ela sempre. A minha mãe é superjovem, ela me mostrou que nunca é tarde pra gente começar uma nova história", iniciou.

"Isso que eu quero mostrar pro meu filho, que a gente sempre tem tempo de experimentar novidades, de desbravar novos desafios, de ganhar o mundo e a gente tem que se jogar para isso. É isso que eu quero mostrar pra ele, que é possível, principalmente, para gente buscar o que nos realiza", declarou Ana Hickmann.

Declaração para o filho

A apresentadora Ana Hickmann antecipou as celebrações do Dia das Mães, comemorado no próximo domingo, 11. Em seu perfil nas redes sociais, ela compartilhou fotos de um ensaio especial que fez ao lado do filho Alexandre, de 11 anos, fruto de seu relacionamento com Alexandre Correa, e fez uma declaração para o herdeiro na terça-feira, 6.

"Ser mãe sempre foi um sonho meu. Eu quis tanto ter o Alezinho!!! Ele foi desejado e muito amado, mesmo antes de existir. Eu achava que teria um filho para amar, proteger, cuidar e orientar, mas com a maternidade eu descobri que muitas vezes, ele também faz esse papel", iniciou ela.

Que continuou: "Ele é a razão de tudo que eu faço nessa vida, dos meus melhores pensamentos, da minha força pra continuar, de toda luta. O Dia das Mães tá chegando e eu estou mais sensível, lembrando de toda a nossa trajetória nesses 11 anos. Quanta coisa, meu filho!!! E nós vamos além, muito além. Te amo mais que tudo!!!!".

