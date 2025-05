Ana Hickmann antecipa comemoração do Dia das Mães e se declara ao filho: 'Razão de tudo'

A apresentadora Ana Hickmann antecipou as celebrações do Dia das Mães, comemorado no próximo domingo, 11, e se declarou ao filho

A apresentadora Ana Hickmann antecipou as celebrações do Dia das Mães, comemorado no próximo domingo, 11. Em seu perfil nas redes sociais, ela compartilhou fotos de um ensaio especial que fez ao lado do filho Alexandre, de 11 anos, fruto de seu relacionamento com Alexandre Correa, e fez uma declaração para o herdeiro nesta terça-feira, 6.

"Ser mãe sempre foi um sonho meu. Eu quis tanto ter o Alezinho!!! Ele foi desejado e muito amado, mesmo antes de existir. Eu achava que teria um filho para amar, proteger, cuidar e orientar, mas com a maternidade eu descobri que muitas vezes, ele também faz esse papel", iniciou ela.

Que continuou: "Ele é a razão de tudo que eu faço nessa vida, dos meus melhores pensamentos, da minha força pra continuar, de toda luta. O Dia das Mães tá chegando e eu estou mais sensível, lembrando de toda a nossa trajetória nesses 11 anos. Quanta coisa, meu filho!!! E nós vamos além, muito além. Te amo mais que tudo!!!!"

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Hickmann (@ahickmann)

A gravidez de Ana Hickmann

Ana Hickmann deu à luz Alexandre no dia 7 de março de 2014 na maternidade do Hospital São Luiz, em São Paulo. A gravidez foi anunciada no mês de agosto de 2013. "Papai e mamãe estão muito felizes! Esta é a melhor notícia da minha vida! Obrigada por todo o carinho de todos! Eu e o Alê estamos muito felizes! Não estou me aguentando. Estou emocionada e chorando com todas as mensagens de carinho.Obrigada!”, escreveu ela nas redes sociais na época.

Leia também: Ana Hickmann encanta ao relembrar fotos antigas do filho

Relembre fotos dela grávida:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Ana Hickmann (@ahickmann)