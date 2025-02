Ana Furtado posta cliques raros no aniversário da mãe: 'Mulher incrível'

A apresentadora Ana Furtado compartilhou cliques raros com a mãe e prestou uma bela homenagem para ela nas redes sociais

Ana Furtado usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua mãe. Nesta quinta-feira, 13, dona Sônia completou 81 anos de vida e a apresentadora fez questão de celebrar.

Para comemorar a data especial, a apresentadora compartilhou cliques ao lado da mãe e também da aniversariante com os outros filhos e escreveu uma bela mensagem. "Que felicidade poder comemorar os 81 anos dessa mulher incrível", escreveu ela no começo do texto.

A mulher de Boninho seguiu a homenagem desejando muito amor para dona Sônia. "Parabéns para minha mãe, que sua vida seja uma eterna celebração. A senhora merece todo esse amor que recebe. Te amo", finalizou Ana.

Os internautas deixaram mensagens de felicitações nos comentários. "Parabéns e muitas felicidades para a sua rainha", disse uma seguidora. "Parabéns! Que mãe linda!", escreveu outra. "Feliz aniversario, Sônia. Muita saúde e paz na sua vida", falou um fã.

Confira:

Ana Furtado revela luta da irmã contra câncer avançado

A apresentadora Ana Furtado compartilhou fotos com a irmã, Tina Furtado, para falar sobre a luta que ela está travando contra um câncer no intestino desde 2021. A esposa de Boninho, que teve a doença na mama e conseguiu vencê-la, contou que no caso da irmã é mais grave.

"Família é força. Família é amor. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma história que me emociona todos os dias. Uma história de coragem, resiliência e, acima de tudo, fé inabalável. Minha irmã, Tina Furtado, é um verdadeiro exemplo de superação. Desde 2021, ela tem enfrentado uma guerra intensa contra um câncer de intestino avançado metastático. Foram mais de 55 sessões de quimioterapia até aqui, cirurgias desafiadoras e obstáculos inimagináveis. Mas em nenhum momento ela deixou a dor definir sua história. Pelo contrário: ela sempre escolheu vencer (...)", contou a apresentadora em um trecho. Veja o post completo!

