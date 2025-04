Amanda Kimberlly entra no clima da Páscoa e se veste de coelho para Helena, sua filha com Neymar

Já em clima de Páscoa, a influenciadora Amanda Kimberlly divertiu a filha, Helena, ao se fantasiar de coelhinha; confira

Neste sábado, 19, Amanda Kimberlly já entrou no clima da Páscoa e encantou ao surgir vestida de coelhinha para celebrar a data especial ao lado de Helena , sua filha com Neymar Jr. A influenciadora organizou um momento cheio de fofura ao lado das amigas e seus filhos, promovendo uma entrega de presentes para os pequenos.

"Depois que você vira mãe...", brincou Amanda nas redes sociais, ao compartilhar o clique usando a fantasia temática.

Aos 9 meses, Helena é a caçula entre os filhos de Neymar. O jogador também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, fruto do antigo relacionamento com Carol Dantas, e de Mavie, de 1 ano, filha de Bruna Biancardi — com quem, aliás, espera mais uma menina, que se chamará Mel.

Declaração

No último dia 3, Amanda Kimberlly celebrou os nove meses de vida de sua filha. Em uma publicação nas redes sociais, ela falou sobre como a pequena mudou sua vida de "uma forma indescritível" e comemorou seu crescimento.

Na publicação, Amanda mostrou uma foto em que aparece de mãos dadas com a filha. "Neste curto período de tempo, você mudou a minha vida de uma forma indescritível. Você vem crescendo e se desenvolvendo de uma maneira doce e leve, começou a sorrir, rir, engatinhar, falar e a explorar o mundo ao seu redor", escreveu.

E complementou: "Cada novo marco é uma celebração, um motivo para eu me sentir orgulhosa e grata. Você me faz sentir viva, conectada e completa. Você me faz sentir que sou capaz de amar da maneira mais profunda e intensa, de um jeito que nunca imaginei. Você é a luz da minha vida, minha Helena".

